Man krijgt 25 miljoen schadevergoeding van multinational omdat hij kanker kreeg van babypoeder

Stephen Lanzo (46) poedert zich al 20 jaar dagelijkse in met talkpoeder van Johnson&Johnson. Ook zijn baby krijgt ervan. Nu heeft Stephen kanker. “Komt door het asbest in het poeder”, zegt Stephen. Nu moet Johnson en Johnson Lanzo 25 miljoen euro betalen, aan zijn vrouw 5,5 miljoen.

“A sprinkle a day helps keep odor away”. Of: een snuifje elk dag, houdt geurtjes weg. Zo maakt Johnson&Johnson al sinds de jaren ‘70 reclame voor het talkpoeder “Shower to Shower”. Je poedert je ermee in en je hoeft je voor de rest van de dag geen zorgen meer te maken over lichaamsgeurtjes, want Shower to Shower neutraliseert die allemaal.

- Lees verder onder de talkpoeder-reclame “Shower to Shower” uit 1975 -

Stephen Lanzo, een drukke bankier uit Verona (New Jersey), was een fan van het product. Toen hij vader werd, poeierde hij er ook zijn zoontje me in. Een snuifje talkpoeder op de baby en hij rook - net als de vader- weer fris als kreeg hij net zijn badje.

Hoesten als een kettingroker

In 2016 kreeg Stephen plots soms steken in de borstkas. Hij werd kortademig. Begon vaker te hoesten. Vreemd, want Stephen had nooit gerookt. Nu klonk hij plots als een kettingroker. Toen hij ook nog gewrichtspijnen kreeg, vroeg hij een algemene check-up bij zijn dokter. Een week later kreeg hij het verdict te horen: mesothelioom. Kanker. Er zaten gezwellen op de dunne weefsellagen rond Stephens inwendige organen.

Mesothelioom is het soort kanker dat wordt veroorzaakt door asbest. Stephen Lanzo begreep het niet. Asbest? Hij was toch nooit blootgesteld aan asbest. Het was zijn dokter die hem op weg zette: “Asbest zit in veel meer producten dan we denken. Het zit bijvoorbeeld ook in talkpoeder.” Dat kende Stephen wel. In de familiebadkamer stond altijd een voorraad talkpoeder. Zou hij zo asbest hebben ingeademd?

Talk wordt vaak vlakbij asbest ontgonnen, zoals hier in Quebec (Canada) Foto: BELGAIMAGE

Stephen nam een advocaat in de arm en samen zochten ze alles uit wat er te vinden was over talk. Het is een mineraal, dat wordt verpulverd en dat dan enorm veel vocht kan absorberen. Dat mineraal wordt ontgonnen in de aardlaag. Meestal zit het vlakbij een laag asbest. Bij het ontginnen van talk kan er kruisbestuiving zijn van asbest. Bingo!

Lanzo’s advocaat wist pas zeker dat hij de zaak kon winnen toen hij een meer dan tien jaar oude interne memo van een Johnson&Johnson-onderzoeker in handen kreeg. Die schreef vlakaf dat er asbest in het talkpoeder van Johnson&Johnson zat.

De zaak is ondertussen in eerste aanlag gepleit en de jury volgt de klager helemaal. Johnson&Johnson moet Stephen Lanzo 25 miljoen euro schadevergoeding betalen; aan zijn vrouw 5 miljoen voor “gedeeld leed”.

Meteen hebben 5.500 andere gebruikers van de Johnson&Johnson-talkproducten ook een schadeclaim ingediend.

Steun uit onverwachte hoek

Maar Johnson&Johnson heeft al aangekondigd dat ze in beroep gaan. “Want onze talkproducten zijn voldoende streng getest en zijn kankerveilig.” En er komt steun uit een wel heel onverwachte hoek. Het National Cancer Institute laat in een mededeling weten: “In de Johnson&Johnson-talkpoeders zitten geen kankerverwekkende stoffen.” Het International Agency for Research on Cancer is minder uitgesproken: “Deze producten kunnen kanker veroorzaken.”