Medeoprichter Apple stopt met Facebook: “Apple verdient geld aan goede producten, niet aan jou”

Steve Wozniak, een van de oprichters van technologiegigant Apple, heeft zijn Facebook-account opgezegd door het privacyschandaal. “Apple verdient geld aan goede producten, niet aan jou”, schrijft hij in een e-mail aan USA Today.

Sinds het privacyschandaal rond Facebook is losgebarsten, hebben al vele duizenden mensen via (andere) sociale media te kennen geven dat ze hun account op de sociaalnetwerksite stopzetten. De nieuwste toevoeging aan die lijst met opzeggers is Steve Wozniak, de Amerikaan die mee aan de wieg stond van Apple.

“Facebook verdient veel geld aan adverteerders door gegevens die de gebruikers bezorgen”, schrijft hij in een e-mail aan USA Today. “Die winst komt voort uit de info die gebruikers geven, maar ze krijgen er niets voor terug.”

Betalen voor Facebook wil hij zeker, laat Wozniak weten, als dat de privacyproblemen oplost. “Apple verdient geld aan goede producten, niet aan jou, de gebruiker”, schrijft hij nog.

Intussen vechten ook de huidige CEO van Apple, Tim Cook, en Facebook-baas Mark Zuckerberg een oorlogje uit.