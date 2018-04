Nieuwe snelle verbinding tussen Antwerpen en Breda feestelijk geopend in Antwerpen-Centraal

Antwerpen - In Antwerpen-Centraal is maandagochtend de eerste Beneluxtrein vanuit Nederland gearriveerd die Breda en het station Noorderkempen in Brecht aandoet via de hogesnelheidslijn tussen Antwerpen en Nederland. Antwerps schepen voor Mobiliteit en Toerisme Koen Kennis (N-VA) verwelkomde er de burgemeester van Breda, Paul Depla (PvdA). Beide steden verwachten veel van de nieuwe, snelle treinverbinding.

De Beneluxtrein rijdt twaalf keer per dag vanuit Brussel via Brussels Airport, Antwerpen en Rotterdam naar Amsterdam en omgekeerd. Nog eens vier keer per dag rijdt hij na Rotterdam door naar Den Haag. De reistijd tussen Brussel en Amsterdam is met een half uur ingekort en bovendien stopt de trein nu in station Noorderkempen en Breda. Een treinrit van Antwerpen naar Breda duurt voortaan slechts 33 minuten.

“De wereld is niet veranderd, maar toch ligt Breda sinds vandaag een pak dichter bij Antwerpen”, zegt burgemeester Depla. “Een goede verbinding tussen onze steden is cruciaal voor zowel toeristen als het bedrijfsleven. We weten hoe prachtig Antwerpen is en kijken er dan ook erg naar uit om er vaker een bezoekje aan te brengen. Maar ook omgekeerd verwelkomen wij de Antwerpenaar, die bovendien in Breda een rechtstreekse bus naar de Efteling kan nemen.”

Schepen Kennis toonde zich eveneens tevreden met de nieuwe verbinding. “Ondanks de vele grote werkzaamheden in en rond Antwerpen is onze stad echt wel bereikbaar gebleven”, stelt hij. “Wel proberen we met onze communicatiecampagne Slim Naar Antwerpen mensen te overtuigen om op een slimme manier naar onze stad te komen, ook onze noorderburen. Met deze Beneluxtrein wordt Antwerpen alweer iets beter en slimmer bereikbaar.”