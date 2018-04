Dinsdag massale hinder verwacht in Duitse luchthavens

In de luchthavens van Frankfurt, München, Keulen en Bremen wordt dinsdag massale hinder verwacht wegens een vakbondsactie. Dat zegt Frank Bsirske, de leider van vakbond Verdi, maandag in Berlijn.

Verdi vraagt een loonsverhoging van 6 procent voor de 2,3 miljoen Duitsers die in overheidsdienst werken. Om de druk op de lokale en andere overheden te verhogen, worden dinsdag de luchthavens geviseerd. In Frankfurt is de grootste commerciële luchthaven van Europa gevestigd, in München bevindt zich de op een na grootste luchthaven van Duitsland. Een gelijkaardige actie zorgde er vier jaar geleden voor dat in Frankfurt honderden vluchten geschrapt moesten worden.

Ook in andere sectoren zal de komende dagen actie worden gevoerd. Zo wordt in de deelstaat Noordrijn-Westfalen dinsdag hinder verwacht bij het openbaar vervoer, de kinderopvang, de nutsvoorzienende diensten en de stadsdiensten. Tegen 13 april zal in alle deelstaten actiegevoerd zijn. Het volgende overleg over een eventuele opslag voor Duitse ambtenaren staat gepland op 15 en 16 april.