Philippe Clement: “Het is als knijpen in ketchupfles: ineens spuit het er wel uit”

Net als in de bekerfinale was Emond alweer de killer van Genk. Maar dat duurde maar één minuut. Zijn gelijkmaker vijf minuten voor tijd werd door tussenkomst van de videoref afgefloten. ­Terecht. En puntenverlies van Genk zou dan weer zeer onterecht zijn geweest, Genk had al lang de match moeten ‘doodmaken’. Wéér bleek: de ­Limburgers missen een afwerker. Maar dat is een kwestie van hard duwen op een ketchupfles, vindt coach Philippe Clement.

“We hadden ook op Brugge kunnen winnen, we zijn PO1 goed gestart”, vond Clement. Dat klopt, Genk voetbalde in Brugge in een 4-4-2 goed en tegen Standard in de vertrouwde 4-2-3-1 heel goed ...