Vrijspraak gevraagd voor poetsvrouw van slachtoffer van groepsoverval

Antwerpen - In Antwerpen is maandag verder gepleit in de zaak over een fatale groepsoverval op binnenschipper Leonard Govaert (62) in Merksem in 2016. Maandag kwamen de advocaten van de poetsvrouw van het slachtoffer en van de vermeende ronselaar voor de overval aan het woord.

Leonard Govaert werd op 7 april 2016 dood aangetroffen in zijn woning in Merksem. Twee nachten voordien had zijn buurvrouw nog geroep gehoord en spullen die vielen. Uiteindelijk bleek het huis doorzocht en was elektronica verdwenen. Er werd vastgesteld dat Govaert overleed door een hartstilstand door de stress van de feiten.

Naast vijf mannelijke verdachten, die twintig jaar gevangenis riskeren, kwam ook zijn poetsvrouw Kristina M. in beeld. Zij zou hem eerder geld hebben proberen ontfutselen en ze zou aan de basis hebben gelegen van het verhaal dat er bij Govaert cash geld te rapen viel, mogelijk 100.000 euro. Op de avond van de feiten werd zij nog door het slachtoffer van zijn huis naar Antwerpen gebracht, op het moment dat zijn huis werd doorzocht.

Haar advocaat bepleitte dat de vrouw, die tien jaar cel riskeert, geen tipgever was, maar dat ze misschien wel indiscreet is geweest over het feit dat hij haar cash uitbetaalde. Ze zou ook nergens rechtstreeks meegewerkt aan de feiten en kan daarom evenmin mee verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat het slachtoffer uiteindelijk overleed. In hoofdorde werd de vrijspraak gevraagd.

Eenzelfde redenering kwam er van de verdediging van de Armeniër en cafébaas Gevorg H., voor wie de poetsvrouw nog had gewerkt en die de andere verdachten zou hebben geronseld. Volgens de advocaat is zijn cliënt niet binnengeweest, waarbij hij onder meer wees op verwarring over een telefoonnummer. Ook voor hem zou gelden dat hij niet verantwoordelijk kan zijn voor de verzwarende omstandigheid dat het slachtoffer bij de diefstal overleed.

Het openbaar minister was niet onder de indruk en benadrukte dat iedereen een specifiek aandeel en een rol had in de feiten, een stelling die ook door de burgerlijke partij werd gevolgd.

De rechtbank nam de zaak in beraad en doet op 24 april uitspraak, om 11.00 uur.