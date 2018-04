Radja Nainggolan weigert handdoek te werpen in Champions League: “We kunnen Barcelona nog pijn doen”

AS Roma speelt dinsdag de return van de kwartfinales van de Champions League tegen Barcelona. De Italianen staan voor een haast onmogelijke opdracht, na de 4-1 winst van Barça in de heenwedstrijd. “Maar we moeten geloven dat we Barcelona nog pijn kunnen doen”, blikte Radja Nainggolan, die opnieuw inzetbaar is, maandag op een persconferentie vooruit.

De middenvelder ontbrak in de heenmatch door een dijbeenblessure maar kon afgelopen weekend opnieuw negentig minuten opdraven tegen Fiorentina, dat weliswaar met 0-2 won.

“Het gaat beter met die blessure en ik werk hard om weer honderd procent fit te zijn”, vertelde Nainggolan. “Wie mij kent weet dat ik altijd wil spelen, maar voor de heenmatch geraakte ik niet helemaal speelklaar. Het was toen beter om mijn plaats af te staan aan iemand die zich wel volledig kon geven. Maar nu ben ik stilaan weer de oude.”

Barcelona trekt met een ruime bonus naar de Italiaanse hoofdstad. Geloven Nainggolan en co nog in de kwalificatie? “Ik weet niet hoeveel procent kans we hebben om door te stoten”, verklaarde de Antwerpenaar. “Ondanks de 4-1 eindstand heb ik niet veel verschil gezien tijdens de heenmatch. We deden het aardig maar hadden op enkele momenten tegenslag. We moeten dinsdag op het veld komen en geloven dat we tot iets groots in staat zijn. Het komt er voor ons op aan om onze kansen af te maken. We moeten erin geloven en de overtuiging hebben dat we Barça pijn kunnen doen.”