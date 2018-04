Zes arrestaties in zaak van vermoorde agent en partner in Franse Magnanville

De Franse politie heeft zes arrestaties verricht in verband met de moord op een agent en zijn partner in Magnanville in 2016. Dat melden gerechtelijke bronnen maandag.

Jean-Baptiste Salvaing en Jessica Schneider werden op 13 juni 2016 aan hun woning in Magnanville, niet ver van Parijs, om het leven gebracht door Larossi Abballa. De dader, die de dubbele moord naar eigen zeggen in naam van Islamitische Staat (IS) pleegde, werd zelf gedood door een elite-eenheid van de Franse politie.

De onderzoekers willen de betrokkenheid van de zes gearresteerde personen nader bekijken, luidt het.