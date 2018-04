Carles Puigedmont moet zich wekelijks bij Berlijnse politie melden

KIEL - De afgezette Catalaanse minister-president in zelfgekozen ballingschap Carles Puigdemont is erin geslaagd de voorwaarden van zijn vrijlating in Duitsland te verzachten, zo hebben ambtenaren van de Duitse justitie maandag gezegd.

Puigdemont is op 25 maart in Duitsland gearresteerd op basis van een in Madrid uitgevaardigd aanhoudingsbevel. Vrijdag mocht hij in afwachting van een eventuele uitlevering aan Spanje de gevangenis van Neumünster verlaten.

Hij heeft de Duitse justitie gevraagd om zich wekelijks bij de politie van Berlijn in plaats van Neumünster aan te melden, en dat is toegestaan, aldus een woordvoerster van het hooggerechtshof van de deelstaat Sleeswijk-Holstein.

Zaterdag had Puigdemont gezegd in Berlijn te willen vertoeven terwijl zijn verzoek tot uitlevering in behandeling is.