Thalys nog tot eind april met aangepaste dienstregeling

Thalys zal nog tot eind april rijden volgens een aangepaste dienstregeling. Dat houdt in dat verschillende ritten worden afgeschaft, ook op dagen dat er in Frankrijk geen staking in de agenda van de spoorbonden staat.

Bij het Franse spoor zijn nog de hele maand stakingsdagen gepland. Dat Thalys ook treinen schrapt op dagen dat er geen staking is, heeft te maken met het onderhoud van de treinen. Sommige treinen krijgen dagelijks een beurt. “De onderhoudswerkzaamheden die tijdens de stakingen niet volbracht kunnen worden, kunnen niet allemaal in de dagen erna plaatsvinden”, zegt Thalys.

Het vervoersbedrijf informeert reizigers over de aangepaste dienstregeling op zijn website en via de Thalys-app. Reizigers kunnen contact opnemen met het Contact Center van Thalys of met het oorspronkelijke verkooppunt voor een kosteloze omruiling of terugbetaling van hun ticket.