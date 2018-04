Afscheid van een legende: Fabio Capello zegt het voetbal na 31 jaar vaarwel met indrukwekkend palmares

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Dat moet Fabio Capello afgelopen weekend gedacht hebben. De Italiaanse legende kondigde in een interview met Radio Anch’io Sport namelijk zijn afscheid van het trainersvak aan.

“Als analist win je elke wedstrijd”, aldus Capello over zijn huidige job bij de Italiaanse televisie. “Of ik zin heb om bondscoach van Italië te worden? Nee, zo’n avontuur heb ik al eens beleefd met Engeland en Rusland. Jiangsu Suning (waar hij in maart opstapte, red.) was mijn laatste job als trainer. Ik kijk met heel veel tevredenheid terug op mijn carrière.”

Capello, intussen 71 jaar, heeft alle reden om tevreden te zijn. De Italiaan was een van de meest iconische trainers in de voetbalgeschiedenis. Capello was een succesvolle voetballer met periodes bij Roma, Juventus en Milan. Hij won als speler vier Italiaanse titels en twee bekers. Hij kwam 32 keer uit voor Italië en nam deel aan het WK in 1974.

Foto: REUTERS

Milan

Twee jaar na zijn pensioen ging hij aan de slag bij de beloften van Milan. Hij kreeg er onder andere Paolo Maldini en Alessandro Costacurta onder zich. Na een periode als assistent onder Arrigo Sacchi nam hij in 1991 het roer over bij de Rossoneri. Hij won met Milan uiteindelijk vier titels (1992-1994 en 1996), drie Super Cups (1992-1994), de Champions League (1994) en Europese Super Cup (1994).

Daarna trok hij naar Real Madrid, waarmee hij de Spaanse titel won. Na één seizoen en kritiek op zijn behoudende Italiaanse tactiek keerde hij terug naar Milan, om na één seizoen richting Roma te trekken. Hij bezorgde de Giallorrossi met Francesco Totti hun derde titel, tot op de dag van vandaag nog steeds hun laatste. Daarna werd hij nog twee keer kampioen met Juventus, al werden die titels hem ontnomen door het Calciopoli-schandaal.

Foto: Photo News

Bondscoach

Via één jaar Real en een nieuwe Spaanse titel ging het in 2007 naar Engeland en dan naar Rusland, telkens als bondscoach. Met de Engelsen werd hij op het WK in 2010 uitgeschakeld in de achtste finales, met de Russen kwam hij niet verder dan de groepsfase op het WK in 2014. In Brazilië verloor hij nog met 1-0 van de Rode Duivels door een late goal van Divock Origi.

Capello gaat de geschiedenis in als een meestertacticus. Topspelers als Ruud Gullit, Francesco Totti, Gabriel Batistuta, Giorgio Chiellini, Marco Delvecchio, Walter Samuel en Zlatan Ibrahimovic roemden de Italiaan om zijn tactisch vermogen. Arrivederci Fabio!