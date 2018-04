Recordaantal vacatures bij VDAB

Brussel - De Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB heeft in maart 26.155 vacatures ontvangen, ruim 11 procent meer dan in maart vorig jaar en het hoogste aantal in de jongste vijf jaar. Voor de voorbije twaalf maanden werd de grens van 265.000 vacatures overschreden.

Het is al langer bekend dat de arbeidsmarkt boomt. Enerzijds is er de economische hoogconjunctuur in de eurozone en anderzijds de vergrijzingsgolf, waardoor heel wat jobs vrijkomen. Werkgevers in sommige sectoren klagen zelfs al over een krapte op de arbeidsmarkt: ze vinden moeilijk geschikt personeel.

Dit fenomeen sijpelt ook door in de werkaanbiedingen bij de VDAB, die jaar na jaar in stijgende lijn gaan. De voorbije maand werd alvast een nieuw record opgetekend, van meer dan 26.000 vacatures in het normale economische circuit, zonder uitzendopdrachten. De groei was algemeen, maar het grootst in de categorie van middengeschoolden (+28 procent) en van tijdelijke jobs (+17 procent).

Voor de jongste twaalf maanden bedraagt het aantal vacatures bij de VDAB 265.355. Dat is bijna 12 procent meer dan het jaar voordien. Sectoren met de sterkste toename zijn de vervaardiging van machines en toestellen (+66 pct), chemie (+40 pct) en metaal (+34 pct). De VDAB geeft hier zelf mee dat het probleem om geschikt personeel te vinden voor technische knelpuntberoepen “alleen maar groter wordt”.