Vijf jaar cel voor man die stiefdochter sinds haar tiende verkrachtte “omdat ze er zelf om vroeg”

Dendermonde - De correctionele rechter heeft Eddy V.H. (61) uit Dendermonde veroordeeld tot vijf jaar cel voor de verkrachting van zijn stiefdochter. Tijdens zijn proces verklaarde hij dat het tienjarige slachtoffer “er zelf om vroeg”.

Van enige mildheid was er maandag geen sprake in het vonnis van de rechter in Dendermonde. Met een effectieve gevangenisstraf van vijf jaar deed voorzitter Mieke Butstraen maar een jaar af van de strafvordering van zes jaar van het openbaar ministerie en ruilt de voormalige horeca-uitbater Eddy V.H. binnenkort zijn woning in Dendermonde voor een kamer met tralies voor de ruit.

De feiten waarvoor de man terechtstond waren zwaar. “Het eerste misbruik vond plaats eind jaren negentig, toen zijn stiefdochter amper tien jaar was”, schetste raadsman Lieve Peeters, de advocaat van het slachtoffer en haar familie. “Ze moest met haar stiefvader mee in bad en in bed. Daar liet hij haar op allerlei manieren hem bevredigen. Zelfs in de auto op weg naar haar vader misbruikte V.H. haar. En dat terwijl haar vijfjarig broertje op de achterbank zat. Wat ze deden, moest een geheim blijven. Anders zou hij in de cel belanden en zou haar mama diep ongelukkig worden.”

“Automatisch”

Eddy V.H. gaf toe dat hij zich seksueel liet bevredigen door zijn minderjarige stiefdochter maar dat gebeurde volgens hem ‘automatisch’. “Ze was er zelf vragende partij voor”, benadrukte hij. “Ik voel me helemaal niet aangetrokken tot minderjarige meisjes. Zo'n problemen heb ik niet. Toch heb ik spijt van wat er is gebeurd.”

Pas toen het slachtoffer in het zesde leerjaar op school seksuele voorlichting kreeg, besefte ze dat ze werd misbruikt. Toch duurde het nog lange tijd vooraleer ze klacht zou indienen bij de politie. “Na haar studies reisde ze de wereld rond in een poging om alle ellende te ontvluchten”, zei haar advocaat. “Maar de beelden bleven elke dag terugkomen. Ze ging terug naar huis en besloot om naar de politie te stappen.”

Samuel Stevens, de raadsman van Eddy V.H., bekijkt momenteel samen met zijn cliënt of ze beroep zullen aantekenen tegen het vonnis. De kans dat dat gebeurt, is groot.