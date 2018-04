Facebook-topman Zuckerberg dinsdag en woensdag in Amerikaans congres

Facebook-oprichter en topman Mark Zuckerberg komt dinsdag en woensdag in het Amerikaanse congres vragen beantwoorden over het privacyschandaal bij Cambridge Analytica. Verschillende parlementsleden hebben de afgelopen dagen al aangekondigd dat ze Zuckerberg het vuur aan de schenen willen leggen.

Facebook ligt nu al weken onder vuur omdat de gegevens van tot 87 miljoen gebruikers via databedrijf Cambridge Analytica onrechtmatig gebruikt zijn, onder meer om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 - gewonnen door Donald Trump - te beïnvloeden. Een aantal gebruikers had een persoonlijkheidstest van het databedrijf ingevuld, waarna Cambridge Analytica toegang kreeg tot de gegevens van de respondenten én van hun vrienden. Het bedrijf zelf zegt dat het over de gegevens van 30 miljoen Facebookers beschikte.