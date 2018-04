Jong koppel raakt levensgevaarlijk gewond nadat lift plots op hol slaat

Een echtpaar uit China is vorig weekend levensgevaarlijk gewond geraakt nadat een lift zonder enige aanleiding de lucht was ingeschoten. De lift knalde met hoge snelheid tegen het dak van een appartementsgebouw met meer dan veertig verdiepingen.

Het incident gebeurde in Tsuen Wan, een van de dichtstbevolkte buurten van Hongkong. In een appartementsgebouw met maar liefst 46 verdiepingen nam een jong koppel de lift vanop de begane grond. Maar meteen na het instappen liep het helemaal mis.

Zonder enige aanleiding schoot de cabine razendsnel de lucht in. De lift knalde daardoor met een hoge snelheid tegen het dak. De dertigers raakten daarbij levensgevaarlijk gewond.

Hoe zoiets kon gebeuren, is nog onduidelijk. Vlak voordat het koppel de lift instapte, had iemand anders hem nog zonder problemen gebruikt. Volgens de beheerder van het gebouw waren de kabels van de lift ook na het ongeluk nog intact.

Het is dus een mysterie hoe de lift zomaar de hoogte in kon schieten. Er is intussen wel een onderzoek gestart.