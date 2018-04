Het pijnlijke verhaal van het grootste “verloren” talent van Barcelona: “Hij was een mix van Laudrup en Messi”

De voetbalacademie van FC Barcelona, La Masia, staat wereldwijd bekend als een van de beste ter wereld. Spelers als Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta, Gerard Pique en Sergio Busquets zijn rasechte jeugdproducten van Barça. Maar er zijn ook toptalenten die het nooit zover schopten. Het beste voorbeeld daarvan is Mario Rosas.

Het was Xavi die onlangs het verhaal deed van zijn leeftijdsgenoot, die hij vergeleek met niemand minder dan Iniesta. “Andres is een speciaal geval”, vertelde de Spanjaard aan So Foot. “Hij heeft een onwaarschijnlijk talent. Hij kon gewoon niet mislukken, onmogelijk! Maar er was ook een ‘andere’ Iniesta bij Barça. Ik zal zijn naam nooit vergeten: Mario Rosas.”

“Als je hem had zien spelen op zijn 15, 16 of 17… Dan zou je zeggen: Als die kerel het eerste team haalt, zal Camp Nou hallucineren. Hij was een mix van Laudrup en Messi, echt waar. Hij kon spelen met twee voeten, dribbelde, was competitief. Hij had het allemaal… Maar hij raakte verloren. Dat was een shock voor mij. Misschien was hij niet professioneel genoeg of had hij geen sterke mentaliteit. We zullen het nooit weten. De pubertijd is een cruciale periode in je leven, waarin je makkelijk fouten maakt.”

“Je zit vol twijfels”, herinnert Xavi zich. “Zal je voor Barcelona kunnen spelen? Zal je het niveau halen om in eerste klasse te kunnen spelen? Zal je het nationale team halen? Je kan deze problemen aanpakken als je er mentaal klaar voor bent en je een sterke familie hebt. Ik en Andres hadden dat. Bij andere spelers verliep het leven chaotischer, mede door moeilijk ouders.”

Op de radar

Rosas had dus minder geluk dan Xavi en Iniesta. Hij groeide op in Malaga en schreef zich als 13-jarige in bij La Masia. Een halve dag rijden van zijn thuis. “Ik paste me snel aan, zeker vergeleken met een kerel als Iniesta die vaak last had van heimwee”, vertelde Rosas aan Bleacher Report. “Ik had er veel vrienden. Ik speelde altijd samen met Xavi, in elk team. Als we twee categorieën hoger mochten gaan spelen, deden we dat samen.”

“We mochten ook samen voor het eerst meetrainen met het eerste team. Hij speelde achter mij in het middenveld, op de plek waar Busquets nu speelt. Hij was een totale speler en organiseerde het team.” Toen beide heren het reserveteam haalden, speelden ze ook samen met onder andere Carles Puyol en Gabri. “De grootste verrassing voor mij was de positie van Puyol. Die speelde toen op rechts.”

De familie van Rosas was echter meer fan van Real Madrid, waartegen Rosas uitblonk in 1998. Barcelona B won toen thuis met 5-0 van de grote rivalen uit Madrid, acht dagen later werd in Madrid voor 30.000 supporters gewonnen met 0-2. “Louis van Gaal, toen coach van het eerste team, was aanwezig op die thuiswedstrijd. Hij vierde die goals erg euforisch heb ik me laten vertellen.”

Louis van Gaal als trainer van Barça. Foto: EPA

“Wie moet ik eruit laten?”

Rosas stond in één klap op de radar van de Nederlander en mocht vrij snel meetrainen met het eerste elftal. “Ik durfde niet alleen de kleedkamer binnengaan. Ik heb toen met Xavi afgesproken zodat we samen binnen konden gaan. Wat een afgang! En ze behandelden ons dan ook nog eens erg goed. Ik herinner met vooral Figo, Guardiola, Luis Enrique en Abelardo.”

In mei 1998 mocht Rosas voor het eerst opdraven voor een wedstrijd, enkele maanden voor Xavi zijn debuut zou maken. Barcelona speelde op de laatste speeldag in La Liga tegen Salamanca en had de titel al binnen. Rosas droeg nummer 31 en speelde goed samen met rechtsback Michael Reiziger. Barça verloor echter met 4-1 en Rosas werd al bij de rust vervangen door Van Gaal. Toch mocht hij mee op zomerstage, maar daar raakte hij voor anderhalve maand geblesseerd. Het einde voor Rosas, zo bleek.

“Van Gaal was iemand die veel vertrouwen in mij had. Hij liet me debuteren op m’n 17e. Ik vroeg hem later of ik meer speelminuten kon kregen. Hij antwoordde: Ja, je hebt gelijk. Maar wie moet ik eruit laten? Rivaldo? Kluivert? Figo? Hij zei dat ik een heel goede speler was maar nog veel te leren had. Maar ik was ongeduldig. Ik was de sterspeler van La Masia en de reserven. Ik nam dan een beslissing om voor een andere Spaanse eersteklasser te gaan spelen. Al kreeg ik toen niet echt goed advies...”

XAVI llegó a decir de MARIO ROSAS que era mejor que De la Peña y que él. Le tendremos en el CONGRESO #FútbolPinosport pic.twitter.com/8io2TdvPnd — PinoSport Élite (@PinoSportElite) 27 mei 2015

Teleurstelling

Rosas trok naar Alaves, dat in 2000 de UEFA Cup-finale verloor van Liverpool met 5-4. Na twee seizoenen vertrok hij echter. De kleinere Rosas kon maar niet wennen aan de fysieke speelstijl van Alaves, een groot verschil met de voetballende stijl van Barcelona. Hij kwam terecht in de tweede klasse bij Castellon, waar hij zijn vrouw leerde kennen. Na periodes bij Murcia, Salamanca, Huesca, Alicante en het Azerbeidzjaanse FK Khazar zette hij in 2014 een punt achter een carrière die nooit werd wat er aanvankelijk van verwacht werd. Hij won namelijk geen enkele prijs.

“Er zijn bepaalde gevoelens over de manier waarop mijn loopbaan is verlopen”, aldus Rosas. “Ik ben niet geworden wat ik had moeten worden. Dat klopt. Ik had dolgraag vijftien jaar voor Barcelona gespeeld. Maar eerst en vooral: ik ben blij voor mijn ex-collega’s en vrienden als Xavi, Puyol, Andres en Gabri. Ik ben gelukkig omdat ik met hen een voetbalveld heb mogen delen en dat zij bereikt hebben wat ze hebben bereikt. Als ik nu terugblik, had ik de dingen waarschijnlijk anders aangepakt. Maar ik heb geen spijt of een slecht gevoel. Je weet veel meer op je 37e dan op je 17e.”