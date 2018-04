Boer bijt van zich af na klachten van Chris Dusauchoit: “Mijn mest in zijn tuin? Onmogelijk”

Boer Theo Scherens heeft gereageerd op de tirade die presentator Chris Dusauchoit afgelopen weekend afstak. Volgens de ‘Dieren in Nesten’-presentator zorgt het bedrijf van Scherens voor danig wat overlast. Gaande van ratten en vliegen tot ernstige geurhinder. “Mijn bedrijf is het meest gecontroleerde bedrijf van Vlaanderen”, verdedigt de boer zich in een reactie, “het is helemaal in orde”.

Chris Dusauchoit heeft afgelopen weekend fel uitgehaald naar zijn buurman en diens bedrijf. Op Twitter somde hij een waslijst aan klachten op. “Voor de derde keer in minder dan twee jaar tijd is mijn tuin ondergelopen met kalvermest van het bedrijf naast de deur. Ik woon hier 25 jaar en had nooit problemen.” Het zit hem duidelijk hoog. “Afvalwater en gier worden gewoon op de bedrijfsterreinen geloosd en lopen van daaruit de velden in. Alles wat hij niet mag doen doet hij toch. Ik kan het aantal pv’s dat ik heb laten opstellen niet tellen.”

Nog volgens de presentator begonnen de problemen toen Scherens het bedrijf enkele jaren geleden overnam. “Het bedrijf was toen eerlijk gezegd niet in orde, maar ik heb het wel helemaal in orde gezet. Dat Chris zegt dat hij vroeger nooit problemen heeft gemaakt, klopt ook niet”, aldus de boer in een reactie aan VRT NWS.

De “Babylonische” vliegenplaag waar Dusauchoit het over had, erkent de boer. “Maar de laatste twee jaar heb ik er geen gezien”. De mestproblemen in de tuin van Dusauchoit zijn volgens de boer fysisch niet mogelijk. “De mensen van de milieudienst zijn bij hem geweest en hebben bij mij gekeken. Het niveau van mijn put staat een meter onder het oppervlakteniveau, bij Chris staat er water aan de oppervlakte. Mijn mest kan toch niet bergop lopen? Dat is totaal onmogelijk.” Ook stelt de boer dat hij een staal wou nemen in de tuin, maar dat Dusauchoit weigerde. “Chris had plots geen tijd meer”, klinkt het.

Nog volgens de boer wordt zijn bedrijf wekelijks gecontroleerd, ook is het volgens de boer enkel Dusauchoit die klaagt. “Het is alleen Chris, hij is geobsedeerd.” Ook van de processen-verbaal ontkent de boer het bestaan niet. "Ze komen allemaal vanwege dezelfde persoon: Chris. Maar daarin staan geen overtredingen, dus dan geef ik daar geen gevolg aan. Ook wat Dusauchoit een afvaloven noemt, is volgens de boer een gewone kachel op houtsnippers die niet vergunningplichtig is.

De boer wijst er bovendien op dat het huis van Dusauchoit de vroegere bedrijfswoning van de boerderij is. “Het bedrijf staat dus dicht bij zijn huis. Wanneer daar 800 dieren gehuisvest zijn, kan je moeilijk verwachten dat je daar niks van geur hebt. En dat is natuurlijk niet de geur die je in Brussel hebt. Als je in landbouwgebied gaat wonen, pal naast een bestaand bedrijf met een wettelijk vergunde uitbating, dan denk ik dat dat een keuze is die je maakt. En dat heeft voor- en nadelen. Ik kan alleen zorgen dat de hinder zo min mogelijk is. Als je dat al hinder kan noemen.”