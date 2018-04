Topless activiste belaagt Bill Cosby (80) op eerste dag van nieuw proces

De Amerikaanse komiek Bill Cosby moest maandag naar de rechtbank voor een nieuw proces waar hij terechtstaat voor seksueel misbruik van een vrouw die hem als een mentor zag. Vorig jaar raakte de jury in een impasse, waardoor de zaak nietig werd verklaard. Toen de ‘bekendste vader van Amerika’ arriveerde bij de rechtbank werd hij belaagd door een topless activiste die schreeuwde dat “de levens van vrouw er iets toe doen”.

De topless vrouw werd snel tegen de grond geduwd en in de boeien geslagen door de aanwezige politieagenten. De onbekende vrouw had de slogan Women’s Lives Matter op haar lichaam geschreven met rode inkt en scandeerde de woorden een paar keer voor ze werd tegengehouden. Ze was echter niet alleen: Cosby werd op zijn weg naar de rechtbank nog begroet door andere actievoerders die eisen dat de bekende komiek gestraft wordt voor zijn wandaden.

Cosby staat opnieuw terecht voor het drogeren en seksueel misbruik van de 44-jarige Andrea Constand in 2004. In juni vorig jaar stond de man al eens terecht voor de aantijgingen, maar toen werd de rechtszaak nietig verklaard toen de jury het niet eens raakte over het vonnis, na vijf dagen van intense debatten. De nieuwe rechtszaak begon maandag en het zal naar verwachting ongeveer een maand duren tot er een verdict valt.

#MeToo

Er wordt verwacht dat de rechtszaak nu helemaal anders zal verlopen: Cosby nam een nieuwe, bekende advocaat onder de arm die de geloofwaardigheid van Constand in twijfel wil trekken door haar een “hebzuchtige leugenaar” te noemen. Hij is ook van plan om de andere vrouwen die Cosby van ongepast seksueel gedrag beschuldigen, in een slecht daglicht te stellen als “op geld beluste vrouwen die even bekend willen worden”.

Sinds het schandaal rond Cosby uitbarstte, kwamen al meer dan zestig vrouwen naar buiten met beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van de komiek. Vier maanden na d eerste rechtszaak barstte het #MeToo-schandaal echter los in Hollywood, waardoor heel wat machtige figuren in opspraak kwamen. De nieuwe juryleden - vijf vrouwen en zeven mannen - lieten optekenen dat ze allemaal op de hoogte zijn van het schandaal en het seksueel wangedrag in de filmindustrie.

Cosby was duidelijk onder de indruk van de actievoerders, maar raakte niet gewond toen hij werd belaagd door de topless vrouw. De man die “miljoenen Amerikanen deed lachen” heeft de aantijgingen altijd ontkend en blijft erbij dat alle seksuele contacten met Constand met wederzijdse instemming gebeurden. Als hij wordt veroordeeld, kan hij tot tien jaar achter de tralies vliegen, maar volgens een expert zal hij hoe dan ook “zijn reputatie nooit meer kunnen terugwinnen.”