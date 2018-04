Leuven - Een dertigjarige fietser uit Borsbeek is zondag zwaargewond geraakt toen hij op een oversteekplaats voor voetgangers aan de Wijgmaalsesteenweg in Wilsele gegrepen werd door een wagen.

De fietser werd in kritieke toestand overgebracht naar het UZ Gasthuisberg, maar verkeert volgens de Leuvense politie niet meer in levensgevaar. Uit de alcoholtest bleek dat de autobestuurder, een 48-jarige man uit Wilsele, niet gedronken had.