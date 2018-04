Actie tegen drugs in feestweekend: 119 gebruikers betrapt, xtc en ketamine gevonden

Gent - Bij een actie tegen drugs liepen afgelopen zaterdag maar liefst 119 druggebruikers tegen de lamp. De Gentse politie controleerde zaterdagavond en -nacht op drugs aan het station Gent-Sint-Pieters, de ArtCube en de Kompass Klub. Zeven mensen werden gedagvaard en moeten op 24 mei voor de rechter verschijnen.

De actie van de Gentse flikken richtte zich op het vatten van occasionele druggebruikers, gewoontegebruikers en dealers die zouden afzakken naar ArtCube en de Kompass Klub zaterdagavond en -nacht.

5.000 euro onmiddellijk betaald

Rond 19.30 uur vatte de politie post aan het Sint-Pietersstation, waar 22 mensen tegen de lamp liepen. In de omgeving van ArtCube bleef het rustig, maar van de 1.300 aanwezigen werden 45 personen betrapt met drugs. Zij kregen ter plaatse de kans een ‘onmiddellijke minnelijke schikking’ te betalen. 39 mensen gingen daarop in, en betaalden samen 4.950 euro aan boetes. Zes anderen konden of wilden de minnelijke schikking niet betalen en werden gearresteerd. Zij moeten zich op 24 mei verantwoorden voor de rechter. Rond 01.30 uur kwamen ook twee ambulances om personen met te veel drugs op af te voeren naar het ziekenhuis.

xtc-dealer gevat

Aan de Kompass Klub deed de politie een van hun grootste vangsten van de avond. Een Fransman had 14 xtc-pillen op zak en werd meteen gearresteerd op verdenking van drugshandel. Behalve de Franse xtc-dealer werden aan de Kompass Klub nog 51 andere personen betrapt op het bezig van drugs. Tijdens de actie tegen drugs trof de politie weed, xtc, speed, cocaïne, joints, MDMA en ketamine aan.