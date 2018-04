Politieagent schiet zijn vriend dood, dus moet deze zwarte tiener 65 jaar naar de cel

In de Amerikaanse staat Alabama is vrijdag een tiener veroordeeld tot 65 jaar cel omdat zijn medeplichtige bij een inbraak werd doodgeschoten door een politieagent. Een overlijden waarvoor Lakeith Smith als gevolg van zogenaamde ‘accomplice laws’ ook verantwoordelijk kan worden gehouden, ook al zijn die wetten volgens experts van de pot gerukt. Nog pijnlijker werd het bij het uitspreken van het vonnis: na een glimlach op het verkeerde moment kreeg de cynische verdachte ook nog eens een speech van de rechter over zich heen.

Wat voorafging: op 23 februari 2015 brak de toen 15-jarige Lakeith Smith in het Amerikaanse Millbrook in de zuidelijke staat Alabama samen met vier medeplichtigen in twee huizen in. Ze werden echter betrapt door de politie, die onder vuur werd genomen door enkele kompanen van Smith. Maar wie juist? Wat vaststaat is dat (de toen 16-jarige) A’Donte Washington een revolver bij zich had, en die ook richtte op één van de agenten. Dat blijkt uit de bodycam-beelden. De agent in kwestie reageerde door Washington onder vuur te nemen en dood te schieten.

De vreemde kronkel van de ‘medeplichtigenwetten’

In wat toch een vreemde kronkel van de Amerikaanse wetgeving genoemd moet worden, stond de afgelopen dagen Lakeith Smith terecht voor de dood van zijn vriend. Een gevolg van de zogenaamde ‘accomplice law’, vrij vertaald: medeplichtigenwetten. Het resultaat: Smith werd vrijdag veroordeeld tot 65 (!) jaar celstraf.

Dergelijke wetten die medeplichtigen bij misdaden verantwoordelijk houden voor allerlei zaken, zijn zeer gangbaar in de Verenigde Staten: slechts in zeven van de vijftig staten bestaan ze niet in één of andere vorm. Maar volgens experts is die wetgeving in de VS compleet ontspoord: “Dit soort wetten is gewoon heerlijke Amerikaanse fictie”, aldus professor Michael Heyman van de John Marshall Law School in Chicago. “Fictie dat je veroordeeld kunt worden voor een moord die je niet gepleegd hebt.”

Volgens ‘accomplice law’-wetten kan een overvaller bijvoorbeeld veroordeeld worden als zijn slachtoffer een hartaanval krijgt tijdens een overval, ook als er geen intentie om te doden was. En als die overvaller een medeplichtige heeft die wat verderop in een vluchtwagen zit te wachten, kan die volgens dezelfde wetten ook verantwoordelijk worden gehouden voor dat overlijden.

In 2015 werd in een soortgelijke zaak een 16-jarige veroordeeld tot 55 jaar cel, een affaire die nu in de States bekend staat als ‘The Elkhart Four’. In een ander bekend voorbeeld werd een man medeplichtig bevonden aan de dood van een 18-jarig meisje, enkel omdat hij de auto had uitgeleend die de dader gebruikte om naar haar huis te rijden. En in een ander geval werd een man veroordeeld voor moord omdat hij de heroïne had geleverd waarna zijn echtgenote een overdosis nam.

Extreem zware straffen als dreigmiddel

Bijgevolg zijn zaken als die van Lakeith Smith, waarin misdadigers verantwoordelijk worden geacht voor de dood van hun eigen medeplichtigen, verbazingwekkend gangbaar in Amerika. Wat deze zaak zo opvallend maakt, is dat Smith weigerde schuldig te pleiten in ruil voor een verminderde straf. “De extreem lange straffen die voor dit soort misdrijven worden geëist, worden vooral gebruikt om mensen te dwingen schuldig te pleiten. Op een proces riskeer je je hele leven achter de tralies te verdwijnen”, aldus professor Heyman.

Een risico dat Smith toch nam: hij weigerde een celstraf van 25 jaar, en werd vervolgens op zijn proces schuldig bevonden. Sibley Reynolds, de rechter in deze zaak, aarzelde dan ook niet om met 65 jaar cel de zwaarst mogelijke straf uit te spreken: “Als je een geweer meeneemt om een misdaad te plegen, en iemand sterft, dan horen daar in Alabama gevolgen bij.”

Heisa om glimlach

Wat de veroordeling van Smith nog pijnlijker maakte, is het schouwspel dat zich afspeelde bij het uitspreken van zijn straf. Rechter Reynolds apprecieerde niet dat de jongeman lachte bij het aanhoren van het vonnis. Volgens de rechter toonde Smith daarmee namelijk geen berouw te hebben voor zijn daden. Bovendien hoorde hij de verdachte zeggen “Hier heb ik geen tijd voor”.

“Nu heb je tijd genoeg”, sneerde de rechter. “Je snapt het echt niet, he? Je hebt je nog niet verontschuldigd. Je hebt in deze rechtbank nog niet erkend dat je wat je deed niet had mogen doen. In feite was je hele houding tijdens dit proces fout.” Openbaar aanklager C.J. Robinson viel de rechter bij: “Ik denk niet dat meneer Smith nog zal lachen als hij in zijn cel zit. Wij zijn heel tevreden met deze straf.”

WSFA.com Montgomery Alabama news.

Andre Washington, de vader van het dodelijke slachtoffer A’Donte, woonde het proces bij, maar ging in de rechtszaal opvallend genoeg niet aan de kant van de openbare aanklager, maar wel naast de moeder van Smith zitten. “Ik was aanwezig om hem en zijn familie te steunen. Wat die agenten deden was compleet onaanvaardbaar. Volgens mij verdient hij dit niet. Helemaal niet.”