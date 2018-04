Speurders staan voor mysterie: jongen (15) dood aangetroffen op straat in Grimbergen

Grimbergen - Het gerecht onderzoekt de mysterieuze dood van een tiener in Grimbergen: een 15-jarige jongen werd zondagavond dood aangetroffen op straat. Dokters zagen geen tekenen van geweld, die de dood van N.U. kunnen verklaren. Dat bevestig het gerecht aan Het Nieuwsblad.

De jonge tiener mocht zondagavond van zijn ouders nog even een vriend bezoeken, die in dezelfde straat woont. Wel moest hij van hen om 22 uur terug thuis zijn. Zijn familie maakte zich zorgen toen de anders erg stipte jongen niet tijdig terug was. De twee woningen liggen immers maar een paar honderd meter uit elkaar.

Een wandelaar vond zijn lichaam even na 22 uur op straat terug. De hulpdiensten werden erbij gehaald, maar konden geen hulp meer bieden. De doodsoorzaak blijft voorlopig een mysterie. De toegesnelde dokters vonden geen sporen op het lichaam, die zijn dood kunnen verklaren.

De familie van de vriend bij wie de jongen op bezoek was, verklaarde aan de politie dat de tiener stipt op tijd vertrok. De vriend ontkende dat ze drugs of andere producten zouden ingenomen hebben.

Alle pistes open

Het parket Halle-Vilvoorde bevestigt het overlijden, maar kan geen verdere commentaar kwijt. Volgens onze informatie houden de speurders met alle pistes rekening: gezondheidsproblemen, maar bijvoorbeeld ook een fout gelopen roofoverval. De autopsie moet later deze week meer duidelijkheid brengen.