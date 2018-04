Meisje wil verstoppertje spelen, maar had beter niet voor de wasmachine als schuilplaats gekozen

Een Chinese peuter was erop gebrand om een spelletje verstoppertje te winnen en had zich daarom in een wasmachine verstopt. Het meisje kwam echter vast te zitten en moest worden gered door politie. De agenten waren uiteindelijk gedwongen om de machine in stukken zagen zodat het panikerende meisje kon worden gered.

Het meisje zat meer dan een halfuur klem in haar benarde situatie tot ze kon worden losgesneden door de opgetrommelde agenten. De wasmachine werd uiteindelijk zelfs naar buiten gebracht, zodat er meer plaats was om de machine te slopen, voor het oog van nieuwsgierige buren. De panikerende peuter werd ondertussen getroost en beschermd door enkele mensen van de politie. Ze was onder de indruk toen ze eindelijk werd bevrijd uit haar netelige positie, maar liep verder geen verwondingen op en zal een tijdje geen verstoppertje meer spelen.