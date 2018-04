Marc Coucke haalt nu ook clubarts KV Oostende naar medische staf van Anderlecht

Anderlecht - Sportarts Chris Goossens gaat met onmiddellijke ingang aan de slag bij RSC Anderlecht. Dat meldt de club op zijn website.

De Antwerpenaar lag sinds 2013 onder contract bij KV Oostende. Daar werkte hij samen met Marc Coucke, de nieuwe voorzitter van Anderlecht die al eerder de kustploeg inruilde voor de recordkampioen.“Hij (Coucke, red) vroeg me toen om de professionalisering bij de kustploeg verder door te zetten. Die ambities zijn daar sneller dan verwacht ingelost”, legt Goossens uit. “Eigenlijk voelt aan de slag gaan bij RSCA voor mij aan als thuiskomen. Het is een soort eerbetoon aan mijn vader, die mij vroeger als kind meenam naar het Astridpark. Ik was ook nog een tijd arts in het wielrennen en heb zo Frank Van Himst, de zoon van Paul, begeleid. Ik vond het geweldig om zo’n idool van vroeger dan te leren kennen.”

De komende periode zal de 60-jarige Goossens zich inwerken in de medische staf van paars-sit. “Aanvankelijk ging ik het seizoen nog uitdoen bij Oostende, maar uiteindelijk ga ik hier nu toch al vroeger dan voorzien aan de slag”, legt hij uit. “Nu kan ik me al inwerken en mijn expertise koppelen aan de expertise die hier al aanwezig is. De organisatie staat er al zeer goed voor, moet ik zeggen. Ik zal mee de lijnen uitzetten van het medisch beleid en het einde van de competitie vooral gebruiken om te observeren, zodat we volgend seizoen meteen goed van start kunnen gaan. Ik wil vooral de focus leggen op inspanningsfysiologie en voeding, zodat de spelers zo gezond mogelijk zijn. Door hen de perfecte sportvoeding voor te schotelen en hun trainingstoestand telkens te analyseren, kunnen we de spelers zo goed mogelijk blessurevrij houden en in topconditie aan de coach afleveren.”

Chris Goossens was in het verleden ook aan de slag bij Boom en Beerschot en bij wielerploeg Topsport Vlaanderen.