Man verbergt lijk van moeder drie jaar in diepvriezer omdat hij haar “opnieuw tot leven wil brengen”

Een 46-jarige man uit Calcutta werd vrijdag gearresteerd nadat het lijk van zijn overleden moeder in een diepvries werd ontdekt. De man zou het lichaam daar sinds 2015 hebben verborgen zodat hij het pensioen van de vrouw kon blijven innen, maar zelf beweert hij dat hij hoopte dat ze “terug tot leven kon worden gebracht”. Het verborgen lijk werd uiteindelijk ontdekt nadat buren merkten dat hij zijn krachtige airco-installatie altijd liet draaien.

Subhabrata Majumdar (46) werd vrijdag gearresteerd nadat Indiase agenten zijn huis in Calcutta waren binnengevallen en het lijk van zijn 81-jarige moeder in de diepvries vonden. De man zou het lichaam van zijn moeder na haar dood in 2015 hebben verborgen zodat hij haar pensioen nog steeds zou krijgen. Hij had tevens haar organen verwijderd en bewaarde ze in formaldehyde, omdat hij naar verluidt hoopte dat ze “ooit terug tot leven kon worden gebracht”.

Het lijk van de vrouw was verborgen in een grote diepvries, haar organen werden verwijderd Foto: KameraOne

De man liep tegen de lamp omdat zijn buren achterdochtig waren geworden nadat hij een krachtige airco had laten installeren, die hij dag en nacht aan liet staan. De 90-jarige vader van Majumdar - die bij hem inwoont - werd ook ondervraagd door de agenten, maar werd door zijn slechte gezondheid niet gearresteerd. De zaak wordt nog onderzocht door de Indiase overheid, die ook de bank waar de overleden vrouw nog steeds een bankrekening had, op de rooster zal leggen.