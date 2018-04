René Verreth praat nog steeds niet over debacle van de Pak De Poen Show

Hoe lang duurt het eer je herstelt van een tv-débacle?Blijkbaar heel lang. Vandaag, exact 31 jaar later wil presentator René Verreth nog steeds niet praten over die ene aflevering van de “Pak de poen show”, de live tv-show waarin alles misliep. Verretht zegt alleen: “We zijn toen misbruikt.” Dit is aflevering vier in de reeks Het Nieuwsblad zapt terug: spelprogramma’s.

je zou denken: 31 jaar, dat is lang. Toch lang genoeg om alles te verwerken en eindelijk eens jouw visie van de feiten te geven. Maar wanneer we René Verreth bellen, is hij beleefd doch kordaat: “Sorry, ik wil je niet helpen bij die reportage. Ik wil niet praten over de “Pak De Poen Show”. Alleen dit: ik vind het nog steeds niet fair wat toen allemaal is gebeurd. Mijn tweelingbroer Manu en ik zijn toen misbruikt. Manu is er niet meer. Ook daarom wil ik er niet over praten. Luister, ik ben nu 78 jaar oud. Ik heb nog en beetje leven voor mij. Ik wil dat niet besteden aan praten over wat toen is gebeurd. Ik hoop dat je me begrijpt.”

Foto: © VRT - Henri Denis

Wat toen is gebeurd… Misschien nog even herinneren aan wat er toen allemaal is gebeurd. Op woensdag 8 april 1987 zaten dik een miljoen Vlamingen voor de buis. Al weken hypete de VRT een nieuw groot showprogramma vanuit het prestigieuze Amerikaans Theater in Brussel. De VRT was een samenwerking aangegaan met de Nationale Loterij. In een grote live show konden kandidaten in de studio en de kijkers thuis geld en loten winnen. Alsof dat nog niet volstond om kijkers te lokken, was de VRT ook nog eens op zoek gegaan naar wervende presentatoren. Ze waren uitgekomen bij de tweelingbroers René en Manu Verreth

Zelfs Percy Sledge aankondigen lukt niet. Lees verder onder de video.

De gebroeders Verreth golden toen als Vlaanderens topacteurs. Ze hadden samen geschitterd in twee zeer succesvolle tv-series: “De Collega’s” en “Het pleintje”. Dus dat zat wel snor qua populariteit. Maar een tv-show presenteren, dat was toch wat anders. Dat was al meteen duidelijk. René Verreth slaagde er zelfs niet in de zanger Percy Sledge aan de kondigen. Hij kwam niet verder dan “en dan nu…. Percy”.

Doodziek naar de repetitie

Het werd alleen maar erger. Tegen kandidaat Jan, die kwam spelen voor de fanfare De Ware Vrienden, zei Manu deze scheve zin: “Wel Jan, laten we maar onmiddellijk ware vrienden worden want toevallig mijn schoonvader heeft ook gedurende vijftig jaar spelend lid geweest van de fanfare die de Ware Vrienden noemde. En die man deed dat zo intens dat hij zelfs hij mocht half doodziek zijn nog naar die repetitie toe. Is dat nu nog zo?”

Lees verder onder de video over de kapotte autootjes

Nog ellendiger waren de technische mankementen. Lichten die uitvielen. Afstandsbedieningen van wagentjes die niet marcheerden omdat de microfoon de afstandsbediending verstoorde. Maar ook drukknoppen om te antwoorden haperden en af en toe viel al eens een microfoon uit.

Wanneer de drukknoppen wel werkten en de kandidaten mochten antwoorden, leidde dat tot ruzies. Zo werd op de vraag “Welk is het beroep van Cliff Huxtable in The Cosby Show?” het antwoord “dokter” afgekeurd. De andere kandidaat antwoordde “gynaecoloog” wat correct was. Jo De Meyere, peter van een van de kandidaten, ging met de gerechtsdeurwaarder in discussie omdat er niet werd gevraagd naar een specialisatie en het antwoord “dokter” bijgevolg ook correct was.”

Leert telefoneren

Maar het meest memorabele moment was toen Manu Verreth een kijker probeert te bellen om 25.000 frank (620 euro.) te winnen. Verreth zegt het nummer van de kandidaat live op tv. Daarop belt half Vlaanderen hem en raakt Verreth niet meer binnen. Het geduld van gerechtsdeurwaarder Jo Van Backlé raakte op en die brak het spelletje af met de legendarisch woorden tegen Verreth: “We kunnen toch niet wachten tot u geleerd hebt te telefoneren.”

Lees verder onder de video met de fameuze telefoonscène

Een paar weken geleden kreeg “de kandidaat thuis” alsog zijn prijzengeld in het programma Van Algemeen Nut, van Steven Van Herreweghe. Hij moest eerst nog wel de vraag beantwoorden, die Manu Verreth hem in 1987 niet kon stellen: met welk lied zal Liliane St.Pierre België vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival?

De voorbije 31 jaar is de “Pak De Poen Show” geregeld teruggekeerd in het nieuws. In 2007 bijvoorbeed was het groot nieuws toen heel de uitzending op YouTube te bekijken was. Dat was in 2004 nog niet het geval. Maar jeugdhuis Club 9 uit Koersel had toen wel de hand kunnen leggen op een videoband met de integrale uitzending. Om de clubkas te stijven maakte het jeugdhuis op 1 april bekend dat het een vertoning plande.

Eerst werd gedacht: een aprilgrap. Maar dat was niet waar. En toen kwam er protest van de VRT: verbod op uitzending tenzij de boers Verreth hun fiat gaven. Uiteindelijk deden ze dat. En toen waren er zoveel kijklustigen dat de jeugdclub te klein was en de projectie verhuisde naar cinema Roxy.

Luc Appermont

In die aprilmaand van 2004 waren de broers Verreth al karig met herinneringen ophalen: “We willen zo weinig mogelijk aan die ‘periode’ herinnerd worden”, zei René Verreth toen al. “Voor ons blijft het een pijnlijk moment. Te gênant voor woorden, behalve deze: het is jammer dat iedereen ons met de vinger blijft wijzen, terwijl die show vooral technisch in de soep draaide. Wìj konden daar niks aan doen. Achteraf heeft Luc Appermont nog gezegd dat het elke doorgewinterde presentator had kunnen overkomen.»

Voor René en Manu Verreth is het bij die ene aflevering gebleven. Later heeft Luc Appermont nog twee afleveringen gepresenteerd.