Zulte Waregem versterkt zich met Nederlandse middenvelder

Waregem - Zulte Waregem heeft zich versterkt met de middenvelder Hicham Faik. De 26-jarige Nederlander van Marokkaanse origine komt over van Excelsior Rotterdam, waar zijn contract na dit seizoen afloopt. Bij Essevee tekende hij voor drie jaar.

“Mijn aflopend contract bood verschillende mogelijkheden. Het was kiezen tussen de subtop in Nederland of het dichte buitenland”, zegt Faik op de website van zijn nieuwe club. “Ik had een boeiend gesprek met Francky Dury en na het zien van de faciliteiten waarover deze club beschikt, was mijn keuze snel gemaakt. Ik begreep dat Zulte Waregem staat voor fris, verzorgd en aanvallend voetbal. Het gevoel zat meteen goed.”

Met 29 basisplaatsen is Faik dit seizoen een vaste waarde in het elftal van Excelsior. De creatieve middenvelder scoorde vijf doelpunten en deelde drie assists uit. “Het klopt dat ik me dit seizoen heb laten zien. Zulte Waregem is een stapje hogerop en deze kans zal ik met beide handen grijpen.”

Faik speelde twee seizoenen voor Excelsior. Eerder verdedigde het jeugdproduct van ADO Den Haag de kleuren van tweedeklasser Almere City (2012-2014) en van Roda JC Kerkrade (2014-2016), waarmee hij in 2015 naar de Eredivisie promoveerde.

Faik is de tweede versterking voor Zulte Waregem voor volgend seizoen. Vorige week tekende de 24-jarige Zwitserse centrale verdediger Marco Bürki eveneens voor drie jaar. Hij komt over van Young Boys Bern.