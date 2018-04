VS willen nieuw VN-onderzoeksteam naar gebruik chemische wapens in Syrië

De Verenigde Staten hebben maandag bij de VN een nieuw voorstel van resolutie laten circuleren waarin ze de oprichting vragen van een “nieuw onafhankelijk onderzoeksmechanisme van de VN” naar het gebruik van chemische wapens in Syrië. Dat blijkt uit een document dat AFP in handen kreeg.

Dat nieuwe onderzoeksinstrument van de VN zou een hernieuwbaar mandaat krijgen van een jaar. De Verenigde Naties hebben geen team meer dat chemische aanvallen in Syrië onderzoekt sinds het mandaat van het JIM, een ploeg van de Verenigde Naties en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, eind 2017 niet meer vernieuwd werd omwille van verschillende Russische veto’s.

De nieuwe Amerikaanse tekst is een combinatie van twee eerdere teksten, een Amerikaanse en een Russische, die dateren van maart. Geen van beide haalde het toen.

In de tekst staat dat de Veiligheidsraad “ten zeerste het vermoedelijke en herhaaldelijke gebruik van chemische wapens in Syrië veroordeelt”, en “meer bepaald de aanval in Douma op 7 april”. Rusland ontkent dat het Syrische regime chemische wapens heeft gebruikt. Bij de aanval zaterdag zouden 48 mensen zijn omgekomen, honderden anderen hadden af te rekenen met ademhalingsmoeilijkheden.