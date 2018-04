Prijsbeest van 3.000 euro sterft na het eten van zwerfvuil: “En dan tel ik nog niet eens de kalfjes die ze nog kon voortbrengen”

Glabbeek - Veeboer Stijn Veulemans van de hoeve Bareelhof in Zuurbemde heeft zijn koe Ivoire moeten laten inslapen nadat ze zwerfvuil had ingeslikt. Ivoire was een bekend prijsbeest in kringen van het wit-blauwe vleesras.

De vier en een half jaar oude koe werd zo ziek na het eten van zwerfvuil dat de eigenaar haar moest laten inslapen. “Uit het onderzoek bleek dat ze scherpe voorwerpen in de pens had”, zegt Stijn Veulemans. “Schat maar dat ik aan haar drieduizend euro verlies. Ik spreek dan nog niet over de kalveren die ze nog kon voortbrengen.”

Ivoire was de dochter van de fameuze stier Imperial. Ze sleepte op keuringen tal van eerste prijzen in de wacht, onder meer in Sint-Truiden, Affligem, Leuven, Erpe-Mere, Gent en Libramont. “Ze kon dat gevuld palmares nog geruime tijd hebben voortgezet”, zegt Veulemans. “Maar het heeft niet mogen zijn. Gelukkig is met vijf dochters van haar de opvolging op ons bedrijf verzekerd. Ook zij kenden al succes op keuringen. Twee zonen komen binnenkort beschikbaar voor kunstmatige inseminaties.”

Volle zakken vuilnis

Veulemans maakt zijn beklag over het veelvuldige sluikstorten in de smalle Bergstraat, de veldweg waar de hoeve staat. Wie er passeert, ziet bermen vol afval en vooral drankblikken. “Dikwijls liggen er volle zakken die over de draad gegooid zijn, tot in de weiden. Bij het maaien van gras komen daarin splinters van blikken terecht. Als een koe die opeet, sterft ze. Ik begrijp niet dat sommigen zich verzetten tegen statiegeld op lege blikken. Nochtans kunnen jeugdverenigingen er dankzij opruimacties wat aan verdienen. Het kan wel met papierinzamelingen, waarom niet met drankblikken?”

Campagne

Sluikstorters kunnen in het landelijke Glabbeek, met zijn vele veldwegen, rustig hun gang gaan. Ook andere boeren doen hun beklag. Bart Vanstockstraeten van de Landelijke Gilde startte met schepen van Landbouw Kris Vanwinkelen (Dorpspartij) een campagne om via afficheborden sluikstorten te ontmoedigen. Toch is Vanwinkelen geen voorstander van statiegeld op blikken en petflessen. “Tijdens schoonmaakbeurten op actiedagen stellen we vast dat we vooral te kampen krijgen met huishoudelijk en grof afval”, zegt hij. “Statiegeld treft vooral mensen die hun afval netjes sorteren. De consumptieprijzen zullen verhogen en volgens mij biedt statiegeld geen enkele oplossing voor sluikstorten van ander afval. Statiegeld kan voor ons alleen als de Vlaamse overheid een nieuw afvalbeleid uitkient.”

Wie in Glabbeek betrapt wordt op sluikstorten, krijgt een boete van vijfhonderd euro.