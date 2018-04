Onze man zag meer dan 150 assisenzaken, maar nooit maakte de jury er zo’n zootje van als bij dit proces

“Ik ga de minister van Justitie hierop aanspreken. Zoveel onrecht verdient geen enkel mens. Het verschil in strafmaat voor een moordpoging (30 jaar) en een uitgelokte moordpoging (5 jaar) is te groot.” Advocaat Jef Vermassen was gedegouteerd toen dader Ronald B. in ­januari 2011 in het Tongerse assisenhof slechts vijf jaar cel kreeg voor de moordpoging op zijn echtgenote Nancy Claes. Een jaar eerder had hij voor dezelfde feiten zelfs nog minder gekregen – twee jaar – maar het arrest rammelde zodanig dat er een nieuw proces van kwam. Het assisenhof op zijn slechtst.