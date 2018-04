Einde in zicht voor schoolkamperen: "Als het voor Tomorrowland werkt, waarom dan niet voor een school?"

Beveren-Waas / Beveren - De gemeente Beveren ontwikkelt een eigen aanmeldingssysteem om het inschrijvingsproces van de secundaire scholen vlotter te doen verlopen. Dat systeem moet kamperen volgend jaar alvast overbodig maken.

In maart kampeerden ouders een halve week voor de start van de inschrijvingen aan de schoolpoorten van de Sint-Maarten Middenschool en het Koninklijk Atheneum. De ouders vreesden dat er niet genoeg plaats zou zijn op de school van hun keuze en bedachten zelf een aanmeldsysteem met vaste afroepmomenten. Er kwam veel kritiek op het ontbreken van een online aanmeldingssysteem, en de gemeente gaat daar nu zelf werk van maken.

“We wilden het sowieso opstarten voor het GTI, en ook de andere twee scholen zagen zo'n systeem zitten”, vertelt schepen van Onderwijs Katrien Claus (CD&V).“Hoe het precies zal werken, moet nog onderzocht worden, maar het zal vergelijkbaar zijn met de ticketverkoop van Ter Vesten. Leerlingen krijgen een unieke code en kunnen apart voor elke school registreren. Het is dus geen centraal aanmeldingssysteem zoals in steden als Sint-Niklaas, Gent en Antwerpen gebruikt wordt. Daarvoor wachten we nog op de Vlaamse overheid. Maar als een digitaal aanmeldingsplatform werkt voor Tomorrowland, waarom niet voor een school? Het principe van ‘eerst komt eerst maalt’ geldt nog steeds, maar het dagenlang kamperen verdwijnt.”

Nog capaciteitsprobleem

Het online inschrijfsysteem neemt wel het capaciteitsprobleem niet weg. Momenteel staan er een zestigtal leerlingen op een wachtlijst. “Op korte termijn kunnen de scholen zelf huursubsidies voor containerklassen vragen, en via een hertelling van het leerlingenaantal kunnen er ook sneller subsidies bekomen worden om extra leerkrachten aan te werven”, legt schepen Claus uit. “Op lange termijn is er een structurele uitbreiding van de scholen nodig. We wachten daarvoor op subsidies van de overheid.”

Om misverstanden met het nieuwe inschrijfsysteem te vermijden, vroeg gemeenteraadslid Issam Benali (SP.A) om aan ouders van kinderen in het zesde leerjaar duidelijk uit te leggen hoe het precies werkt.