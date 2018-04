Indiase actrice gearresteerd na naakte #MeToo-protestactie

Een Indiase rijzende ster werd zaterdag gearresteerd nadat ze haar kleren had uitgetrokken om aandacht te eisen voor de #MeToo-beweging. De vrouw stripte voor de kantoren van de overheidsdienst die de filmindustrie regelt om te protesteren tegen het seksueel misbruik in India. Enkele collega’s beweren dat de vrouw naakt ging om haar “carrière meer glans te geven”, iets wat de actrice ontkent.

Sri Reddy is nog geen bekende naam in de Indiase filmindustrie, maar de 28-jarige actrice doet haar best om een begrip in Bollywood en Tollywood (films uit de Indiase staat Telangana, nvdr.) te worden. Zaterdag kondigde de rijzende ster aan dat ze actie wilde voeren voor seksueel misbruik in de industrie en even later waren er zeker geen camera’s te weinig toen ze haar kleren uittrok om aandacht te vragen voor #MeToo. “Zijn we vrouwen, of speeltjes,” vroeg Reddy zich luidop af terwijl ze voor de Kamer van Koophandel voor films stond in Telangana.

Nadat ze haar topje had uitgetrokken en stoïcijns in de lens keek terwijl ze haar borsten bedekte met haar handen, werd ze echter in de boeien geslagen door de Indiase politie. Ze wordt nu aangeklaagd voor openbare zedenschennis omdat ze naakt was in het openbaar en kan door haar protestactie in de cel vliegen. Ondertussen werd Reddy - die beweert dat regisseur en producenten dikwijls naaktfoto’s van actrices eisen bij audities - in de ban geslagen door haar collega’s, die stelden dat ze “niet meer willen samenwerken” met de actrice.

Huisarrest

Bovendien wordt er beweerd dat de Indiase twintiger haar kleren uittrok om haar “carrière nieuw leven in te blazen”, maar Reddy ontkent dat met klem: “Ik denk alleen aan de meisjes die naakt moeten zijn tijdens audities, foto’s van hun borsten en geslachtsdelen moeten opsturen en geen rollen krijgen in lokale films”. Ze verklaarde ook dat ze weet dat haar familie “niet tevreden” zal zijn met haar actie, maar dat ze de boodschap koste wat het kost wilde verspreiden.

Volgens de Facebook-pagina van Reddy is de actrice momenteel terug op vrije voeten, maar moet ze onder huisarrest blijven. Ze beseft naar eigen zeggen wel dat ze door haar actie minder filmrollen zal krijgen en kreeg zondag een bericht van haar huisbaas dat ze haar appartement moet verlaten. Ze is echter vastberaden om verder voor vrouwenrechten te strijden en is ervan overtuigd dat de mentaliteit in de filmindustrie kan veranderen.