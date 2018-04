Erland (65) laat zich ringeloren door oplichters van ‘Microsoft’: “Mijn eigen stomme schuld”

Brugge - Oplichters hebben een goedgelovige Bruggeling 2.100 euro armer gemaakt. Ze namen vanop afstand zijn computer over en plunderden zijn rekening. “Ik ben normaal heel argwanend van aard. Maar ik heb me laten rollen als een kind van vier”, zegt hij.

“Wij zijn van Microsoft en uw computer staat niet helemaal meer op punt.” Die melding kreeg Erland Willems (65) uit Koolkerke van een Engelstalige man toen hij onlangs zijn telefoon opnam. De zestiger liet zich overhalen om de controle over zijn computer aan de zelfverklaarde expert te geven zodat die alles weer in orde kon brengen. Maar in werkelijkheid plunderde zijn gesprekspartner zonder zijn medeweten zijn lopende rekening. De buit: 2.100 euro.

Zwart scherm

Erland beseft dat hij nogal goedgelovig was en slaat zichzelf voor het hoofd. “Het klinkt ridicuul, maar ik ben van aard heel argwanend”, zegt hij. “Maar toen die man belde, hoorde ik op de achtergrond ook mensen telefoneren. En het woord ‘Microsoft’ viel daar ook geregeld. Dus ik dacht dat ze het meenden. Bovendien kon mijn computer wel een update gebruiken. Dus ik stemde toe toen ze voorstelden om die vanop afstand over te nemen.”

De zestiger kreeg op zijn scherm te zien hoe er aan zijn computer gewerkt werd. Maar ze vroegen hem ook om onmiddellijk 49,95 euro over te schrijven voor het werk. Daarom sloeg hij aan het internetbankieren. Op die manier kregen de oplichters ook toegang tot zijn bankrekening. En daar maakten ze gretig gebruik van. “Ik kreeg nu en dan een zwart scherm te zien. Wellicht waren ze dan aan het plunderen”, zegt Erland. “Maar al die tijd hing ik nog steeds met die man aan de telefoon. Hij zorgde ervoor dat mijn computer alles naar het Nederlands vertaalde wat hij me zei. En die man was ongelofelijk geduldig.”

Rekening leeggehaald

Na meer dan een uur viel de telefoon van Erland echter uit. Ondertussen was ook zijn vrouw thuis gekomen. Toen zij de rekening checkte, merkte ze op dat de lopende rekening helemaal leeggehaald was. “Ze hadden meer dan tien overschrijvingen gedaan. De meeste daarvan naar rekeningen in Nederland”, zegt Erland. “Toen de telefoon weer was opgeladen belde die man zelf terug. Ik confronteerde hem met wat we gezien hadden. Binnen de drie seconden werd alle verbinding verbroken.”

De zestiger en zijn vrouw bleven verweesd achter. Hij ging klacht indienen bij de politie en stapte al naar zijn bank. Maar zijn geld zal hij wellicht niet meer terug zien. “Het is mijn eigen stomme schuld geweest”, zegt hij. “Ik heb me bij de buk laten zetten als een klein kind. Ik heb telkens geknikt en heb ze zo domweg gegeven waar ze naar op zoek waren.”

Net eigen zaak begonnen

De oplichting betekent voor Erland een serieuze financiële domper. Hij is sinds begin deze maand een eigen zaak begonnen. “Net omdat ik met mijn klein pensioentje niet ver kan springen”, zegt hij.

“En dan kom je nog zoiets tegen ook. Gelukkig heb ik veel goeie vrienden die me gesteund hebben. Zowel moreel als financieel. En dat heeft me enorm veel deugd gedaan.”