Zuckerberg: “Facebook heeft fouten gemaakt, het moet beter”

Marc Zuckerberg, ceo van Facebook, schrijft in een post op zijn sociale netwerksite dat zijn bedrijf fouten heeft gemaakt. Hij zal investeren in de beveiliging van gegevens, om de fouten in de toekomst te voorkomen.

‘Mijn prioriteit voor 2018 is dat Facebook tussenkomsten en misleidende informatie bij verkiezingen voorkomt’, begint Zuckerberg zijn post. Hij herhaalt al een aantal stappen ondernomen te hebben, en kondigt nieuwe maatregelen aan.

Zuckerberg schrijft dat hij te laat is met het identificeren van de problemen. ‘We waren te laat om de tussenkomst in de verkiezingen van 2016 te detecteren, en we moeten dat in de toekomst beter doen.’

Onafhankelijke commissie

‘We zullen een onafhankelijke verkiezingscommissie samenstellen die onderzoek doet naar de effecten van social media op verkiezingen en democratie’, aldus de Facebook-baas. Concreet wil hij samenwerken met wetenschappers en experten, die volledige toegang zullen hebben tot de data van Facebook. De studies zullen, zonder toestemming van Facebook, altijd publiek gemaakt worden.

‘Dit is een nieuwe manier van samenwerken en het maakt deel uit van onze taak om de integriteit van verkiezingen in de wereld te beschermen’, besluit Zuckerberg.

Zuckerberg moet dinsdag voor de Amerikaanse Senaat verschijnen. Meerdere parlementsleden hebben de afgelopen dagen aangekondigd dat ze Zuckerberg het vuur aan de schenen willen leggen.

Privacyschandaal

Databedrijf Cambridge Analytica verzamelde wereldwijd de gegevens van 87 miljoen Facebook-gebruikers, onder wie mogelijk ook 60.957 Belgen. De gegevens werden verzameld via de applicatie ‘thisisyourdigitallife’, die ook door acht Belgen werd geïnstalleerd. De geoogste data zouden niet beperkt zijn tot gegevens van de personen die zelf de applicatie in kwestie hadden geïnstalleerd, maar ook gegevens met betrekking tot hun ‘vrienden’ op Facebook.

Facebookgebruikers kunnen vanaf vandaag, 9 april, via een link die bovenaan de newsfeed zal verschijnen, opzoeken of hun gegevens doorgegeven werden. Daarnaast zal de Privacycommissie de betrokkenen op de hoogte brengen als uit het Europees onderzoek meer informatie komt. Als u wil weten of u één van de getroffen gebruikers bent, klik hier.