Jupiler Pro League - Standard-verdediger aanvaardt schorsing twee matchen, Kortrijk gaat in beroep

Brussel - Standard-verdediger Christian Luyindama is door het bondsparket van de KBVB geschorst voor drie wedstrijden waarvan één voorwaardelijk. De club gaat niet in beroep.

De verdediger van Standard nam afgelopen zaterdag het recht in eigen handen na een duel met Genk-middenvelder Seck. Het leverde Luyindama in blessuretijd een rode kaart op. Standard aanvaardt de straf en moet bijgevolg Luyindama missen in de wedstrijden tegen Gent en Anderlecht. Voor de verplaatsing naar Club Brugge (22 april) is hij opnieuw inzetbaar.

Kortrijk-verdediger Gary Kagelmacher kreeg na zijn rode kaart tegen Moeskroen een voorstel tot schorsing van één speeldag en een boete van vierhonderd euro. De Kerels hebben besloten om in beroep te gaan tegen deze straf. (bfa/kvu/gmae)