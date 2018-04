‘Kwekkende’ Club-supporter mag stadion niet binnen: “Het was maar om te lachen”

Didier Van Laere mocht zondag het stadion niet in met zijn eendenpak. Vooral de snavel was een probleem. Foto: if

Brugge / Gent - Een Club-supporter die zondagmiddag verkleed als eend naar de voetbaltopper tussen AA Gent en Club Brugge in de Ghelamco Arena wilde gaan kijken, mocht niet binnen. “Ik moest mijn masker afzetten. Maar dan verloor mijn kostuum alle charme”, zegt hij.

Gentenaar Didier Van Laere (51) is al jarenlang een fervent supporter van Club Brugge. Omdat zijn favoriete ploeg zondag in zijn stad ging spelen, had hij een ludiek idee bedacht. De Club-supporters noemen hun Gentse rivalen ‘kwekkers’ en daarom wilde hij zich in een eend verkleden. Zo stapte hij zondagmiddag dan ook van de bus. Heel wat medesupporters wilden met hem op foto, maar de Gentse stewards vonden het toch maar niets. “Ze pikten me er direct uit en zeiden dat ik zo niet binnen zou mogen”, zegt Didier.

De spanning tussen de supporters van Gent en Club Brugge was in de loop van de week al opgelopen. De Gentse burgemeester Daniël Termont stelde een burgemeestersbesluit op dat bij heel wat Club-fans in slechte aarde viel. Hij verbood het namelijk om blauw-zwarte zaken te dragen in Gent. Ook Didier vond dat maar een flauwe maatregel. En daarom wou hij ludiek tegenwerk bieden. “Ik ben bevriend met heel wat Gent-supporters en had hen al gezegd dat ik me als eend zou verkleden. Zo zouden ze me goed kunnen herkennen in het stadion”, zegt hij. “Maar dat was puur om te lachen. Ik denk dat je zoiets toch wel moet kunnen plaatsen.”

Snavel

De stewards brachten Didier naar de politiemensen bij het stadion. Daar kreeg hij hetzelfde te horen: Didier mocht het stadion zo niet binnen. Daarbij was zijn verkleedpartij op zich geen probleem, maar wel het masker dat hij droeg. Dat bevestigt de veiligheidsverantwoordelijke van AA Gent. “Wij zijn tegen acties die gericht zijn tegen de andere supporters. Maar met ludieke acties als deze hebben wij geen probleem”, zegt Dirk Piens. “Maar we waren niet op voorhand op de hoogte gebracht. Daardoor moesten de politiemensen ter plaatse beslissen en dan baseren ze zich op de voetbalwet. En die stelt heel duidelijk dat supporters ten alle tijde herkenbaar moeten zijn.”

En dus moest de ‘snavel’ van Didier er af. “Maar zo verloor mijn kostuum volledig zijn charme”, zegt hij. “Een eend zonder bek is geen eend (lacht).” Didier probeerde nog om de agenten een kopie van zijn paspoort te laten maken en zijn foto te laten nemen. Maar daar hadden ze geen oren naar. Omdat de trouwe Club-supporter geen stadionverbod wilde riskeren, keerde hij terug naar de bus om er zijn eendenpak uit te trekken. “Het was me natuurlijk ook geen sanctie waard. Maar ik vond de beslissing wel heel erg jammer.”

Bivakmutsen

De veiligheidsverantwoordelijke van Gent benadrukt dat dit geen beslissing was om Club-supporters te viseren. “Eerder op de dag doken ook al Gent-supporters met wit-blauwe bivakmutsen op. Zij moesten die ook afnemen”, zegt Piens. “De conclusie is duidelijk: ludieke acties kunnen wat ons betreft, maar breng dan wel op voorhand de veiligheidsverantwoordelijke van je club op de hoogte.”