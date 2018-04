Tsientsuin, zwoalmrenke of sulekort: wat wordt het mooiste Brakelse dialectwoord?

Brakel - De geelven ertreunzele horen fluiten of sulekort in zijn slaatje versnijden? Velen begrijpen niet wat ermee bedoeld wordt. Daarom organiseert de geschied- en heemkundige kring Triverius een verkiezing voor het beste woord uit het Brakelse dialect.

“Het gebruik van het dialect gaat achteruit en typische woorden worden vervangen door een dialectische uitspraak van Nederlandse woorden of zelfs van een woord uit een andere taal”, stelt voorzitter Ludwig De Temmerman van de heemkundige kring vast. “Wie kent nog de woorden hotepatoten, tenzelen, foetemaleuren, onpatsuistig en labberloet? Met de lokale namen voor planten is het zelfs slechter gesteld. Iedereen kent dan wel nog Blaai kaaiskies, die binnenkort weer het d’Hoppebos blauw zullen kleuren, maar wat is tsientsuin, zwoalmrenke, sulekort, vergouje en krokke?”

Het meeste bedreigd zijn volgens De Temmerman de lokale vogelnamen, die enkel nog gekend zijn door hoogbejaarden. “Welk vogeltje hoort bij de naam: geelven ertreunzele, geszikkere, goujvogele, stekvogele en kuloart? Zelf ben ik 70 jaar en van de vogelnamen van weleer ken ik er geen een. Wel ken ik als boerenzoon nog de kruiden of liever de onkruiden zoals de boeren ze noemen. Zo was krokke de schrik van de boeren. Het is een woekerkruid dat in de tarwe groeide en in de tijd dat ze het graan nog pikten, kon het kruid bij wijze van spreken de bussels aaneen laten groeien.”

Stembrief

Om ervoor te zorgen dat mensen de Brakelse dialectwoorden niet vergeten, organiseert de heemkundige kring een speciale verkiezing tijdens de tentoonstelling De verkiezingen vanaf 1970. Die vertelt het verhaal van de geanimeerde kiesstrijd in Brakel ten tijde van de fusies van gemeenten. “De partijen haalden alles uit de kast om de verkiezingen te winnen en de bevolking werd overspoeld met publicitair drukwerk en gadgets. In 1976 werden de verkiezingen zelfs ongeldig verklaard en moest men een half jaar later, in 1977, opnieuw naar de stembus. Dat was ten tijde van de tweede fusiegolf in België. Een deel van Sint-Maria-Oudenhove kwam na ‘77 bij Brakel. De inwoners woonden tot 1976 in Sint-Maria-Oudenhove, dan een half jaar in Zottegem en sinds ‘77 in Brakel. Zo woonden zij in drie gemeenten zonder ook maar een keer te verhuizen.”

Iedereen die de tentoonstelling bezoekt, krijgt een stembrief en kan kiezen voor het mooiste Brakelse woord. Triverius zorgt voor een kiesbrief met de naar onze smaak 23 beste Brakelse dialectwoorden. Benieuwd welk woord gekozen wordt door de Brakelaars.”

De tentoonstelling bezoeken en het stemmen kan op zondag 22 april (10-18 uur), zaterdag 28 en zondag 29 april (14-18 uur) in het Gemeentelijk medisch-historisch museum Hieremias Triverius Brachelius.