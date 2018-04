Verdediger gaat door het lint en vergrijpt zich aan tegenstander

In het Nederlandse amateurvoetbal speelde Sportlust ‘46 afgelopen zaterdag gelijk tegen Te Werve uit Rijswijk. Sportlust ’46 was in de 56ste minuut in de aanval toen de bal werd weggewerkt. Spits Rick Wils van de Woerdense thuisclub wilde rustig teruglopen richting zijn eigen helft. Hij zag totaal niet aankomen dat Mohammed Faloun van Te Werve opeens besloot hem van achteren keihard aan te trappen.

Beide spelers hadden net een stevig robbertje uitgevochten in de kleine rechthoek waarbij beiden tegen de grond gingen. Is er bij het rechtkomen iets gezegd? Feit is dat Faloun zijn niets vermoedende tegenstander een trap van jewelste verkoopt.

Het leidinggevende trio had niets gezien en kon dus ook geen kaart tonen. Een toeschouwer had het hele voorval wel gefilmd en verspreid via sociale media. De reacties logen er niet om, ook niet bij de club van Faloun. Ivo van Dijk, de voorzitter van Te Werve, is ’doodziek’ van de actie. “Net als iedereen die de beelden gezien heeft, is het bestuur diep geschokt door de beelden en distantiëren wij ons ook van dit soort acties. Het bestuur zal nu in contact treden met de betrokken speler en de KNVB en zal passende maatregelen nemen, waarbij op voorhand geen enkele maatregel wordt uitgesloten.”