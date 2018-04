Zo vader, zo zoon: ook Ronaldo Jr. heeft een fantastische omhaal in huis

Vijf dagen na zijn fantastische omhaal tegen Juventus, moest CR7 alweer aan de bak in La Liga tegen Atlético Madrid. De Madrilleense derby eindigde uiteindelijk op 1-1 na goals van Ronaldo en Griezmann. Na de wedstrijd kwam Ronaldo’s zoontje Cristiano Junior (7) nog even een balletje trappen op het veld van Bernabeu. Real-winger Lucas Vazquez gaf de kleine CR7 een voorzet en die trapte de bal heerlijk binnen met een knappe omhaal. Treedt Junior ooit in de voetsporen van zijn vader?

“Eventjes mijn papa nadoen”, dacht Ronaldo Jr.

Ronaldo has given us an early contender for #UCL Goal of the Week ??



Voting opens next Wednesday ?? https://t.co/CL0b9kkjIV pic.twitter.com/ALni9fWMT7