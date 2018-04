Belg komt om het leven bij ongeval met toeristenbus in Malta

Bij een ongeval met een sightseeing bus in Malta zijn maandag twee mensen om het leven gekomen, onder wie een Belg. Dat heeft de Maltese minister van Volksgezondheid, Chris Fearne, gezegd, schrijft de Times of Malta. Het zou gaan om een man van 62 jaar.

Het ongeval gebeurde in het kuststadje Zurrieq. De bus - een dubbeldekker met open dak - reed met een relatief hoge snelheid tegen een aantal laaghangende takken.

Twee toeristen, de Belgische man en een Spaanse vrouw van 37, zijn ter plaatse overleden. Buitenlandse Zaken kan het overlijden nog niet bevestigen. “We overleggen nu met de lokale autoriteiten om dit te verifiëren, vervolgens zal de politie de familie inlichten”, klinkt het.

(lees verder onder de foto)

Foto: AP

Zes andere passagiers zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd. In totaal raakten vijftig mensen, onder wie twaalf kinderen, gewond bij het busongeval.

Nog volgens lokale media raakten de takken beschadigd door hevige rukwinden zondagavond, maar het is niet duidelijk of dat ook aan de basis van het ongeluk lag. Nog volgens bronnen aan The Times of Malta was dit de eerste shift van de 24-jarige chauffeur. Afgelopen zomer zou hij ook als chauffeur gewerkt hebben.