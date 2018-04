Na stunt voor Music for Life willen Yves en Hannelore op originele manier wereldrecord marathon breken

Nevele / Antwerpen - Marathonloper Yves Dedapper en Hannelore Vens willen een plaatsje veroveren in het Guinness Book of Records. Yves wil de marathon van Antwerpen afleggen terwijl hij Hannelore voortduwt in haar rolstoel. “Ik vertrouw op een goede afloop”, zegt Yves.

Hannelore en Yves leerden elkaar vorig jaar in oktober kennen. “Ik deed mee aan het programma ‘Over Winnaars’ van Koen Wauters”, legt Hannelore uit. “Ik beklom Machu Picchu in Peru. Tijdens de klim werd ik bijgestaan door een begeleider van U/Turn, een organisatie die avontuurlijke reizen organiseert voor mensen met een fysieke beperking.”

“Hannelore bezig zien op televisie inspireerde mij”, vult Yves aan. “Ik contacteerde U/Turn en zei dat ik iets wou doen.”

Al snel groeide het idee om iets te doen voor Music for Life, de actie van Studio Brussel. U/Turn werd één van de vele goede doelen en Hannelore werd één van de gezichten van de actie. Yves duwde Hannelore toen van in Oostende tot het glazen huis in Wachtebeke, goed voor een afstand van maar liefst 150 kilometer. De opbrengst van de actie, zo'n 33.000 euro, ging integraal naar U/Turn. “Het was geweldig wat Yves toen presteerde voor het goede doel”, vertelt Hannelore.

Huidig record staat op naam van Vlaming

De wereldrecordpoging is de nieuwste stunt die ze willen verwezenlijken. Het wereldrecord staat op drie uur en 36 minuten en is momenteel in handen van de Vlaming Ronny De Cocker.

“We kozen voor de marathon van Antwerpen op 22 april”, zegt Yves. “Het is in de eerste plaats de bedoeling om in het Guinness Book of Records te geraken. Maar we zullen ook sowieso reclame maken voor U/Turn. Elke mogelijkheid is goed om die fantastische organisatie onder de aandacht te brengen.”

“Om te kunnen spreken van een geldig wereldrecord mag ik Yves op geen enkele manier helpen. Hij moet lopen en duwen, terwijl ik moet stilzitten. Ik heb alle vertrouwen in Yves, maar minder in mezelf. Ik weet niet of ik zo lang zal kunnen stilzitten”, besluit Hannelore gekscherend.