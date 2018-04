Opnieuw recordaantal starters in Gent: lokale economie draait op volle toeren

Gent - De ondernemerswereld in Gent draait op volle toeren. Een recordaantal mensen begon dit voorjaar een onderneming, maar er vallen er ook heel wat uit. Dat tonen nieuwe cijfers. Toch is de balans positief. “Het ecosysteem van Gent blijft uniek”, zegt Unizo.

Het gaat verschroeiend hard in de lokale economie in Gent. Dat is te concluderen uit nieuwe kwartaalcijfers van onderzoeksbureau Graydon. Nog nooit in de laatste tien jaar zijn zo veel mensen in Gent een onderneming begonnen als in de eerste drie maanden van dit jaar: 835 om precies te zijn.

In dezelfde periode beslisten 507 ondernemers om ermee te stoppen. 64 werden failliet verklaard. Dat zijn geen records, maar 2017 was wel een piekjaar voor faillissementen in Gent. Op het vlak van stopzettingen was 2016 een uitschieter.

Detailhandel en horeca

De cijfers omvatten het volledige grondgebied van Gent. Een onderneming kan alles zijn: van een restaurant over een eenmansbedrijfje tot een grote nieuwkomer in de haven. Gedetailleerde cijfers over de grootte en het aantal jobs in de stad zijn er nog niet. Grove cijfers tonen wel aan in welke sectoren zich de meeste activiteit voordoet.

De detailhandel en de horeca lijken in het hevigste woelwater te zitten. Ze horen zowel bij de best als de slechtst presterende sectoren. Niet toevallig dus dat het de twee sectoren zijn waarover in Gent het meeste debat is.

Dit zijn de vijf categorieën waarin meeste ondernemingen werden opgestart in het eerste kwartaal van 2018:

Menselijke gezondheidszorg

Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer

Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen

Onderwijs

Eet- en drinkgelegenheden

Dit zijn de vijf categorieën waarin het meeste ondernemingen failliet werden verklaard:

Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden

Eet- en drinkgelegenheden

Nace Onbekend

Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen

Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen

Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen

Goede ‘vibe’

Netto zijn er in Gent sinds begin 2015 zo’n 1.500 ondernemingen bijgekomen. Het ondernemersklimaat is positief. Dat concludeert ook zelfstandigenorganisatie Unizo. Die liet maandag ook cijfers los die tonen dat heel Oost-Vlaanderen, aangevuurd door de Gentse regio, goede cijfers kan voorleggen.

Jos Vermeiren, voorzitter van Unizo Oost-Vlaanderen: “De motor slaat aan. We zien in de provincie heel veel startende bedrijven. De conjunctuur trekt aan en er is meer vertrouwen, wat meer mensen overtuigt om te starten. Bovendien zijn de rentes nog steeds laag, wat veel mogelijk maakt.”

Gent doet het goed, dankzij een “uniek ecosysteem”, zegt Vermeiren. “De vibe is goed. De potgrond om te ondernemen is er. De Stad, de ondernemers, de hogescholen en de universiteit werken goed samen. Je hebt de Startersfabriek, de vele incubatoren en acceleratoren (firma’s die startende bedrijven helpen groeien, nvdr.) in de stad … Dat zorgt ervoor dat Gent erbovenuit steekt.”

Dit zijn de cijfers die onderzoeksbureau Graydon periodiek voorziet aan de dienst Economie van de Stad Gent. De ruwe cijfers zijn bewerkt door De Gentenaar om ze visueel voor te stellen.