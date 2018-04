Fietser (52) zwaargewond nadat jonge vrouw (17) hem aanrijdt tijdens eerste rijles: “De beelden blijven maar door mijn hoofd spoken”

Oostende - Koenraad V. (52) is maandagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Ankerstraat. De man werd gegrepen door een personenwagen, bestuurd door een 17-jarig meisje tijdens haar rijlessen. “De beelden blijven door mijn hoofd spoken”, zucht ze.

De Oosteroever is traditioneel een gekende plek om te leren autorijden. Door de brede straten en het relatieve weinige verkeer. Het is bekend terrein voor rijscholen, maar ook voor ouders die hun kinderen leren rijden. Zo ook bij E.C. en haar dochter M.S (17). Ze gingen maandagavond samen de baan op, voor de zesde rijles van M. “Het ging net wat beter. De spanning was minder. Schakelen ging voordien niet zo goed. Ik heb nog nooit in vierde gereden, maar ik was blij dat het eindelijk vlot ging in derde”, vertelt M.

Maar in de Ankerstraat liep het plots fout. Koenraad V. (52) kwam met zijn koersfiets vanuit een parking gereden. Daar geldt eigenlijk eenrichtingsverkeer, zonder uitzonderingsmaatregel voor fietsers of bromfietsers. “We reden amper 30 kilometer per uur. Het is een inrit voor de parking, dus verwacht je er eigenlijk ook geen uitkomend verkeer”, zucht mama E. Bovendien was het zicht beperkt. Door een mobilhome en vrachtwagen die geparkeerd stonden langs de Ankerstraat konden fietser en autobestuurder elkaar onmogelijk zien. En was een aanrijding dus onvermijdelijk. “Alles ging enorm snel. In een fractie van een seconde botsten we op elkaar. Met verschrikkelijke gevolgen”, zucht M.

Helm voorkomt erger

De fietser werd weggekatapulteerd en kwam zwaar te val. Kenny De Groote zag het ongeval vanop de parking gebeuren. “Het was een enorme smak. We zijn meteen naar het slachtoffer gelopen, en zijn blijven inpraten op hem. Ik werk in de offshore-industrie, waar we specialisatietrainingen krijgen in EHBO. Die skills kwamen vandaag van pas. De fietser droeg een helm, en dat heeft wellicht nog erger voorkomen”, vertelt Kenny.

Koenraad werd aanvankelijk met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hij liep onder andere een heup- en beenfractuur, een bekkenbreuk, een schouderletsel en hoofdwonde op. De politie zette de Ankerstraat af voor het verkeer om de vaststellingen van het ongeval te doen. Het parket stuurde geen verkeersdeskundige ter plaatse, omdat de omstandigheden van het ongeval duidelijk waren.

Slachtofferhulp

M.S. (17) was in shock na het ongeval, en werd opgevangen door slachtofferhulp. “De politie heeft ons heel goed begeleid. Ik stond meteen na het ongeval te trillen op mijn benen, en voelde me machteloos. Slapen zal er niet inzitten wellicht. De beelden blijven door mijn hoofd spoken”, zegt M. Of ze snel terug achter het stuur zal kruipen weet ze nog niet. “De politie adviseerde om dat wel te doen, en ik zal die raad proberen op te volgen. Maar het zal wellicht weer van nul beginnen zijn. Want voorlopig zit de angst er wel in.”

Koenraad lag gisterenavond op de intensieve afdeling. Hij is intussen buiten levensgevaar. “Mijn gedachten zijn bij het slachtoffer”, zegt M. “Het was een opluchting ’s avonds te horen dat de man buiten levensgevaar was. Ik zal de man sowieso een kaartje opsturen. Of zelfs bezoeken, als dat kan. Niemand heeft dit gewild. Ik hoop oprecht dat hij na zijn revalidatie opnieuw kan fietsen.”