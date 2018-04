Moeder deelt hartverscheurend verhaal: “Mijn man vermoordde onze twee zonen”

“Ze keken zo hard uit naar hun boys only-avondje, ze waren zo opgewonden”, vertelt Kathleen Chada toen ze haar man en twee zonen uitzwaaide. Hun vader had voorgesteld om met zijn twee zonen te gaan bowlen, een gezellig uitje op een warme zomerdag. Het zou de laatste keer zijn dat ze hen zag, want enkele uren later wurgde hij de twee weerloze jongens op een verlaten weg. Hun lichamen legde hij in de koffer om daarna koffie te gaan drinken.

Er scheen geen vuiltje te zijn, maar voorbij de façade van een schijnbaar perfect gezinnetje schuilde een duister geheim. Kathleen en Sanjeev leken een eenvoudig en gelukkig gezinnetje, met twee gezonde zoontjes. Die facade stortte in nadat Sanjeev in 2013 betrapt nadat hij ruim 55.000 euro verduisterd had. Hij had een zwaar gokprobleem en om zijn schulden af te betalen had een groot bedrag gestolen uit de kas van een buurthuis waar hij penningmeester was. “Ik kon het niet geloven”, vertelt Kathleen op Today with Maura and Daithi. “Vier maanden nadat hij betrapt was, kreeg ik te horen wat Sanjeev al die tijd verborgen hield.”

Kathleen kreeg de feiten te horen via haar moeder. “De lokale priester had mijn moeder gevraagd om het nieuws te brengen. Hij wist dat ik hier kapot van ging zijn, het was beter dat het van haar kwam.”

Liefde op het eerste gezicht in Saoedi-Arabië

Kathleen en Sanjeev hebben elkaar ontmoet in Saoedi-Arabië in 1997. Zij werkte daar als verpleegster, hij was er aan slag bij een bank. “Hij zag er goed uit, met zijn donkere ogen. Hij was een rustige, lieve man.” In 2002 verhuisde het stel naar Dublin waar ze een jaar later trouwden. Hun eerste zoon Eoghan werd dat jaar in juni geboren. Kort daarna nam het koppel de beslissing om terug te keren naar Ballinkillen, het Ierse geboortedorp van Kathleen, waar ze haar jeugd doorgebracht had. Nog een jaar later werd hun tweede zoon, Ruairi, geboren.

Foto: Garda Press Office

“We hadden een goed en normaal huwelijk. Toen de jongens geboren werden, was ons leven compleet”, vertelt de moeder. “Sanjeev was een uitstekende vader. We hadden samen besloten dat ik zou gaan werken en dat hij thuis zou blijven met de jongens. We waren er beiden van overtuigd dat het goed zou zijn voor de jongens als één van ons thuisbleef. Hij bracht ze naar school en coachte hun ploeg. Ze waren werkelijk dol op hem.”

Gokprobleem

Maar Sanjeev leidde een dubbelleven. Tussen het huishouden door had hij enorm veel geld vergokt op de beurs en gigantische schulden opgebouwd. Om die schulden af te betalen had hij geld uit de kas van het buurthuis gestolen. Kathleen was in shock toen ze het nieuws vernam. “Ik was boos, beschaamd om wat hij gedaan had. Dit was niet de Sanjeev die ik kende.”

Nadat ze hem confronteerde met zijn dubbelleven zette ze hem aan om een job te zoeken, de schulden af te betalen en hulp te zoeken bij de Anonieme Gokkers (Gambler’s Anonymous nvdr.). “Hij vroeg me toen of ons huwelijk dit zou overleven. Ik hield nog steeds van hem, hem verlaten is nooit in me opgekomen. Ik antwoordde hem dat we samen in therapie zouden gaan en dat we ons hier wel door gingen slaan.”

De dagen die volgden probeerde Kathleen en Sanjeev zo normaal mogelijk te doen. “Eoghan en Ruairi wisten niet wat er aan de hand was en hoewel er duidelijk spanningen waren, konden we die toch goed verstoppen. We gingen zelfs op een lang geplande kampeervakantie om de jongens niet teleur te stellen.”

‘Boys only’-avondje

Alles scheen goed te gaan tot eind juli 2013. Op een zondagmorgen maakte Sanjeev Kathleen wakker met ontbijt op bed. Hij stelde voor om met de jongens te gaan bowlen. “Ik vond het een fantastisch idee en toen ze doorgingen, keken ze zo uit naar hun boys only-avondje.” Maar rond 22.30 uur waren ze nog steeds niet thuis. “Sanjeev had zijn gsm thuis laten liggen. ‘Per ongeluk’, dacht ik toen. Maar toen ze niets lieten weten, begon ik ongerust te worden. Ik heb dan mijn broer gebeld, die om de hoek woont, om ze te gaan zoeken, toen we dachten zijn auto te spotten, zijn we naar huis gereden.”

Eens thuis zag ze dat zijn wagen niet op de oprit stond. “Diep vanbinnen wist ik meteen dat er ergs gebeurd was.” Kathleen vreesde dat Sanjeev haar zonen gekidnapt had. “Het was de enige uitleg die ik kon verzinnen, dat hij in paniek de benen had genomen en dat hij de jongens bij zich had. Het was nooit in me opgekomen dat hij hen iets zou aandoen.” Kathleen alarmeerde de politie en er werd een zoektocht op poten gezet. Intussentijd bleef Sanjeev maar verder en verder rijden met zijn twee zonen op de achterbank. Later zal hij bekennen dat hij hen verteld had dat ze op avontuur trokken. Omstreeks 4 uur ’s ochtends parkeert hij zijn wagen op een verlaten landweggetje, zo’n 250 kilometer van hun woonplaats. Hij heeft Eoghan als eerste aangevallen. De tienjarige jongen heeft zich tijdens zijn doodstrijd hevig verzet. “Hij had meerdere botbreuken, kneuzingen en er was ook een pluk haar uit zijn hoofd gerukt.” Nadat Eoghan dood was nam de vader zijn vijfjarige zoon op zijn knie en wurgde hij hem met een touw.

Vervolgens legde hij de lichamen van de jongens in de koffer van zijn wagen en reed hij door. Hij stopte enkel voor benzine en koffie.

Kort daarna reed Sanjeev, vermoedelijk met opzet, frontaal op een muur. Hij raakte lichtgewond. “De nacht ging verder in een waas. De politie bleef me maar vragen stellen of ik nog meer details had die hen zouden kunnen helpen om mijn jongens terug te vinden.” Radeloos en doodsbang schreed de nacht voorbij. “Toen mijn telefoon rinkelde, van een nummer dat ik niet herkende, nam ik meteen op. Bij het horen van Sanjeev’s stem was ik zo gerustgesteld. Ik herinner me dat hem vroeg of hij en jongens oké waren. Hij antwoordde droogjes: ‘De jongens zijn dood.’”

Sanjeev werd naar het ziekenhuis gebracht en kort daarna in beschuldiging gesteld voor moord. Nadat de jongens formeel geïdentificeerd waren, werden ze opgebaard en mocht Kathleen afscheid nemen. “Toen ik ze terugzag, werd ik overmand door liefde en opluchting dat ze thuis waren, maar ik voelde ook een immense leegte. Ze schenen te slapen, maar hun huid was zo koud. Ik wist dat hun zieltjes, die het huis gevuld hadden, vertrokken waren.”

Sanjeev pleit schuldig

Een jaar nadat Sanjeev in een psychiatrisch ziekenhuis doorbracht, heeft hij schuldig gepleit voor dubbele moord. Hij werd veroordeeld tot levenslange opsluiting. “Dat was zo’n opluchting, dat ik zijn excuses of uitleg in de rechtbank niet moest aanhoren”, vertelt Kathleen nog. Vandaag na vier jaar van intense therapie kan ze eindelijk over het gruwelijke incident spreken. “Ik vind het spijtig dat hij zijn eigen leven niet genomen heeft”, geeft ze toe. Dat Sanjeev zich niet van leven beroofde is voor haar het bewijs dat hij volledig bij zinnen was toen hij haar twee zoontjes om het leven bracht. “Als hij dat wel had gedaan, had ik kunnen geloven dat hij gek was, dat hij dat gedaan had in een flits van waanzin. Het feit dat hij zijn eigen leven gespaard heeft, betekent dat hij de controle niet kwijt was. Dit was een moedwillige, kwaadaardige daad.”

“Het zou gemakkelijker zijn indien ik me geen zorgen hoefde te maken om hem tegen te komen bij het graf van de jongens de dag dat hij vrijkomt. Het feit dat hij nog leeft, maakt dat hij nog steeds een deel van mijn leven is.”

Rouwproces

Vorig jaar richtte ze de organisatie SAVE (Sentencing And Victims’ Equality) op die ijvert voor strengere straffen voor veroordeelde moordenaars. Als onderdeel van haar rouwproces vertelt ze nu samen met die organisatie overal haar verhaal. “En als ik er iemand mee kan inspireren om net als ik door te gaan na een zwaar verlies, komt er toch nog iets goeds uit dit drama.”