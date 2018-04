“Dag en nacht eten geserveerd aan hulpverleners na treinramp 5 jaar geleden, maar ze moeten me nog 7.000 euro”

Wetteren - Vijf jaar na de treinramp ­in Wetteren wacht Maxim Schnieders nog steeds op 7.000 euro. Zijn toenmalige ­café Den Artiest diende als ­crisiscentrum voor de hulpverleners. “Dag en nacht hebben we drank en eten geserveerd, maar het grootste deel van de factuur is nog steeds niet betaald.” Schnieders stond op het punt om te dagvaarden, tot Binnenlandse Zaken gisteren dan toch bevestigde het bedrag te zullen ophoesten.

4 mei 2013, omstreeks 3 uur ’s ochtends. Hulpverleners stormen café Den Artiest binnen, vlak aan de sporen in Wetteren. Kort ervoor had zich daar een ramp voltrokken, toen een goederentrein gevuld met het giftige goedje acrylonitril ontspoorde en in brand vloog. “We waren net mijn 59ste verjaardag aan het vieren in het café toen de politie, de civiele bescherming en de brandweer binnenvielen”, zegt Maxim Schnieders, toenmalige eigenaar van Den Artiest. “Iedereen moest direct naar huis. Bleek dat mijn café een crisiscentrum was geworden.”

Den Artiest bevond zich vlak bij de rampplaats, maar toch net buiten de gevaren­zone. Volgens Schnieders hebben de reddingsdiensten er uiteindelijk zeven dagen gekampeerd. “Ik heb mijn café zolang moeten sluiten voor andere klanten.” Maar ook hulpverleners hebben honger en dorst. “Dag en nacht hebben wij soep, koffie, frisdranken en broodjes geserveerd.” Totale kostenplaatje? 8.504 euro. Bijna 10.000 euro met interesten erbij, omdat het zó lang duurde alvorens iemand met centen over de brug kwam.

Uiteindelijk stelde Binnenlandse Zaken – via de gouverneur – voor om de factuur te splitsen: de overheid betaalde 3.146 euro, maar de rest was voor rekening van de gemeente. Maar die weigert tot op vandaag om die som te betalen. “Wij hebben na de ramp geen enkele factuur voor catering betaald”, zegt burgemeester Alain Pardaen (CD&V). “Het zou onfair geweest zijn om hier een uitzondering te maken.”

En dus wacht Schnieders nog steeds op bijna 7.000 euro. Zijn advocaat stond op het punt om te dagvaarden, tot het Crisiscentrum gisteren dan toch bevestigde dat de overheid de resterende som zal betalen.

Waarom dat niet meteen gebeurde? Volgens bronnen binnen de gemeente omdat er twijfels bestonden over de hoogte van de factuur. “De gemeente betwist inderdaad dat er zo veel gedronken is, maar ik heb mijn rekeningen correct gemaakt”, zegt Schnieders. “Ik wil gewoon mijn geld voor de geleverde prestaties.”