Jongen (15) dood teruggevonden, ouders en speurders staan voor raadsel: wat is er met Nick (15) gebeurd?

Grimbergen -

Waarom is Nick Ulser (15) gestorven? De tiener uit Grimbergen ging zondagavond bij een vriend langs, maar werd even ­later vlak bij huis dood teruggevonden op straat. Zijn ouders staan voor een raadsel. Het gerecht houdt alle pistes open. Ook die van een roofmoord. Want waar is de portefeuille van Nick ­gebleven?