Hoe een ex-basketter met zijn Bijbelstudieclub zijn stempel drukt op het beleid van Donald Trump

Elke woensdag komt een groepje evan­gelische christenen samen op een geheime én goed beveiligde plek in Washington DC. Onder ­leiding van een 63-jarige ex-basketter bestuderen en bespreken ze een uur tot anderhalf uur een tekst uit de Bijbel. Maar wat het pas echt interessant maakt: een tiental klinkende namen uit de ­directe entourage van president Trump maakt deel uit van dat selecte clubje.

“God bless you and God bless the United States of America.” In geen ander land is de ver­wevenheid tussen Kerk en Staat zo tastbaar als in de VS. Republikein of Democraat, élke president beëindigt zijn ...