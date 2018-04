Poetin noemt beschuldigingen over gifaanval in Douma “speculaties en provocaties”

De Russische president Vladimir Poetin noemt de “provocaties en speculatie” van het westen over de mogelijke gifaanval in het Syrische Douma “ontoelaatbaar”. Volgens onder meer de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië zit het Syrische regeringsleger van president Bashar al-Assad achter die gifgasaanval, maar Rusland, een bondgenoot van Assad, noemt dat onzin.

Poetin had maandagavond een telefoongesprek met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, onder meer over de situatie in Syrië. Daarin heeft hij Merkel aangesproken over de “ontoelaatbare provocaties en insinuaties”, liet het Kremlin na afloop weten. De woordvoerder van Merkel, Steffen Seibert, zei dat de bondskanselier de aanval heeft veroordeeld in haar gesprek met Poetin.

In Douma, het laatste stadje in Oost-Ghouta dat nog in handen is van de rebellen, vielen zaterdag zeker 48 doden bij een aanval. Volgens twee ngo’s werd daarbij gifgas gebruikt. De VN-Veiligheidsraad beraadt zich momenteel in spoedzitting over de zaak. De VS hebben al laten weten militaire actie niet uit te sluiten.