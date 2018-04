ANALYSE. Onze Buffalo-watcher verklaart de waanzinnige remonte van AA Gent

AA Gent is in een halfjaar van de veertiende naar de tweede plaats opgeklommen. Een van de geheimen achter die remonte? Een herkenbaar elftal met zo min mogelijk wissels. Ex-coach Hein Vanhaezebrouck voerde bij AA Gent ruim dubbel zoveel puur sportieve wissels door in zijn basiself dan Yves Vanderhaeghe vandaag.