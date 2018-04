Fact-check: “Op afwerken kun je niet trainen”. Waar of niet waar?

Helemaal hot na dit weekend: efficiëntie voor doel. Ivan Leko hekelde zondag het feit dat met wat precisie zijn Club Brugge niet had moeten verliezen in Gent, terwijl Genk-trainer Philippe Clement een ware ketchupvergelijking maakte om te verklaren waarom zijn ploeg Standard niet vroeger monddood maakte. De oplossing? Geen, als we Lior Refaelov zondag mochten geloven. “Op afwerken kun je niet trainen”, vond de Israëliër.

Philippe Clement haalde zelf waarschijnlijk de mosterd bij Michel Preud’homme. Die beeldde in 2015 uit hoe hij op een ketchupfles klopte nadat Abdoulay Diaby na een periode van droogte plots vier keer had gescoord tegen Standard. Want, zo vertelde Clement afgelopen weekend na Genk-Standard: “Op een ketchupfles moet je drukken, drukken, drukken. Een paar keer komt er niets uit, maar plots spuit het eruit.” De idee: pas als een aanvaller eindelijk eens de ban breekt, zal hij blijven scoren. Alleen, hoe kun je hem stimuleren om die ban te breken?

Niet door op het pure afwerken te trainen, alleszins. AA Gent werkte tijdens de winterstage hard aan het afwerken van de amper scorende Mamadou Sylla. De Senegalees trapte haast elke bal binnen, maar in 2018 wacht hij nog steeds op zijn eerste treffer. Een spits constant op doel laten schieten heeft weinig meerwaarde voor zijn afwerkingstechniek. Op dat vlak heeft Refaelov gewoon gelijk. Alleen, daar draait het niet om. Als Leko en Clement efficiëntere spelers willen zien, bedoelen ze niet dat ze beter moeten leren afwerken, maar beter moeten leren omgaan met de kansen die ze krijgen. “Die rust in de zestien is cruciaal”, zei Clement zaterdagavond. “Ze moeten die mogelijkheden ook benutten in stresssituaties.” En daar zit Refaelov fout. Iets wat goed loopt op training, zou ook goed kunnen lopen in een wedstrijd. “Enerzijds kun je de stresssituaties wat nabootsen, als de speler dat ook goed vindt”, zegt mental coach Kris Perquy. “Zeg bijvoorbeeld dat hij acht van de tien pogingen op training moet scoren of dat hij anders de hele ploeg moet trakteren. Anderzijds kun je een speler leren omgaan met stress en twijfel.” Letten op de ademhaling is een gekend gebruik. “Of je fixeren op een punt dat een meter naast de doelman ligt”, zegt Perquy. “Zo lijkt die een pak kleiner.” Het zijn dat soort trucjes die ook spitsentrainers kunnen bijbrengen. In Nederland worden die geroemd voor hun tactische bijdrage in looplijnen en positionering van aanvallers. Maar als ex-aanvallers – dat zijn de meeste spitsentrainers toch – kunnen ze ook hun eigen trukendoos doorspelen aan hun spitsen die niet meer aan scoren toekomen. In België is een spitsentrainer nog niet zo populair. Club Brugge stapte een paar jaar geleden al af van zijn linietrainers en een gelijkaardig project heeft onze competitie sindsdien niet meer gekend. “Iedereen vindt het normaal dat er een specifieke keeperstrainer is, maar een spitsentrainer is dat niet”, omschreef ex-spits Wesley Sonck het al eens in Extra Time. “Maar stel je eens de vraag: wat is het belangrijkste in voetbal?” Scoren, zeker? En daar kun je wel degelijk op trainen.

Conclusie? Dat kun je wel maar niet zoals je zou denken